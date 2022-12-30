Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уехать из России

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Евреев могут сделать «козлами отпущения» в России, считает Пинхас Гольдшмидт

Еврейскому населению необходимо покинуть Россию, так как на него могут переложить вину за все возможные трудности в стране. Такое мнение выразил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

«Евреи должны покинуть Россию, прежде чем их сделают козлами отпущения за тяготы в стране», — цитирует Пинхаса Гольдшмидта британская газета The Guardian. По его словам, в России якобы наметился рост антисемитизма и скорое опускание «железного занавеса» может не дать еврейскому населению покинуть российскую территорию вовремя.

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Еврейскому населению необходимо покинуть Россию, так как на него могут переложить вину за все возможные трудности в стране. Такое мнение выразил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. «Евреи должны покинуть Россию, прежде чем их сделают козлами отпущения за тяготы в стране», — цитирует Пинхаса Гольдшмидта британская газета The Guardian. По его словам, в России якобы наметился рост антисемитизма и скорое опускание «железного занавеса» может не дать еврейскому населению покинуть российскую территорию вовремя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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