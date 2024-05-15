РБК: «Магнит» возглавит бывший топ-менеджер «Русагро»

«Магнит» возглавит Евгений Случевский, который ранее работал топ-менеджером «Русагро» и McKinsey. Об этом говорят источники РБК. Отмечается, что фактически позиции СЕО в компании не было с 2019 года.
«Евгений Случевский станет новым СЕО розничной сети „Магнит“. О назначении может быть объявлено в ближайшее время», — передает РБК. Сам «Магнит» еще не комментировал информацию.
Сам Случевский работает в компании с 2022 года. Сейчас в системе два руководителя: управляющий директор Анна Мелешина и исполнительный директор Ян Дюннинг. Источники отметили, что после кадровых перестановок нынешнее руководство продолжит работать.
До этого Случевский был топ-менеджером группы «Русагро». Там он руководил бизнес-направлением группы по мясному производству. А ранее он работал в компании McKinsey&Company. За свою карьеру он успел посотрудничать со многими организациями: BI, «Черкизово», «Газпром нефть», «Росэнергоатом» и другими.
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