РБК: «Магнит» возглавит бывший топ-менеджер «Русагро»

15 мая 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Источники заявили, что назначение Евгения Случевского СЕО «Магнита» может быть объявлено в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Магнит» возглавит Евгений Случевский, который ранее работал топ-менеджером «Русагро» и McKinsey. Об этом говорят источники РБК. Отмечается, что фактически позиции СЕО в компании не было с 2019 года. «Евгений Случевский станет новым СЕО розничной сети „Магнит“. О назначении может быть объявлено в ближайшее время», — передает РБК. Сам «Магнит» еще не комментировал информацию. Сам Случевский работает в компании с 2022 года. Сейчас в системе два руководителя: управляющий директор Анна Мелешина и исполнительный директор Ян Дюннинг. Источники отметили, что после кадровых перестановок нынешнее руководство продолжит работать. До этого Случевский был топ-менеджером группы «Русагро». Там он руководил бизнес-направлением группы по мясному производству. А ранее он работал в компании McKinsey&Company. За свою карьеру он успел посотрудничать со многими организациями: BI, «Черкизово», «Газпром нефть», «Росэнергоатом» и другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Магнит» возглавит Евгений Случевский, который ранее работал топ-менеджером «Русагро» и McKinsey. Об этом говорят источники РБК. Отмечается, что фактически позиции СЕО в компании не было с 2019 года. «Евгений Случевский станет новым СЕО розничной сети „Магнит“. О назначении может быть объявлено в ближайшее время», — передает РБК. Сам «Магнит» еще не комментировал информацию. Сам Случевский работает в компании с 2022 года. Сейчас в системе два руководителя: управляющий директор Анна Мелешина и исполнительный директор Ян Дюннинг. Источники отметили, что после кадровых перестановок нынешнее руководство продолжит работать. До этого Случевский был топ-менеджером группы «Русагро». Там он руководил бизнес-направлением группы по мясному производству. А ранее он работал в компании McKinsey&Company. За свою карьеру он успел посотрудничать со многими организациями: BI, «Черкизово», «Газпром нефть», «Росэнергоатом» и другими.