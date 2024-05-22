Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике. Кремль в вопросе признания независимости Палестины придерживается своей прежней позиции о создании независимого палестинского государства. Эти и другие его заявления — в материале URA.RU.
Европейский союз и использование активов РФ
Песков подчеркнул, что взгляды РФ на использование активов остаются неизменными. Несмотря на осторожность Евросоюза, подобные решения воспринимаются как экспроприация и нарушение международных финансовых норм. Россия внимательно отслеживает ситуацию и будет защищать свои интересы.
Министерство обороны РФ и границы на Балтике
Песков отметил, что изменяющаяся политическая обстановка, особенно в балтийском регионе, требует от России действий для обеспечения безопасности. Однако подробности лучше уточнять у Минобороны.
Статус Палестины
Песков подчеркнул, что РФ считает себя правопреемником СССР. Москва продолжает поддерживать признание государства Палестина в соответствии с резолюцией ООН.
Участие делегации РФ в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси
Песков пояснил, что делегация отправилась на прощание по уведомлению иранской стороны, после чего президент принял соответствующее решение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поехал на церемонию.
Заявление Блинкена о народе Ирана
Песков выразил удивление по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Он указал на нежелательность таких высказываний от представителя США.
Подготовка ко встрече между Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
Дата встреча пока неизвестна. Песков заявил, что проинформирует об этом в ближайшие дни.
Заявление о космическом оружии РФ
Песков заявил, что действия РФ соответствуют международному праву. Пресс-секретарь также отметил отказ США от инициатив по запрету космического оружия.
Дело новосибирских ученых
Песков заявил, что не может комментировать дела, связанные с тяжкими преступлениями. Дела, которые касаются работы спецслужб также не поддаются комментированию.
Желание США разрешить Украине наносить удары американским оружием по России и ядерное разоружение
Песков отметил, что провокационные заявления от американских конгрессменов ведут к напряженности. Он также поддержал призыв к прогрессу в ядерном разоружении, отметив необходимость углубленного диалога с участием всех сторон.
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