Песков рассказал об изменении границ на Балтике и признанию государственности Палестины: главные заявления

Песков: Россия реагирует на эскалацию на Балтике
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Россия поддерживает стремление к ядерному сдерживанию, заявил Дмитрий Песков
Россия поддерживает стремление к ядерному сдерживанию, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике. Кремль в вопросе признания независимости Палестины придерживается своей прежней позиции о создании независимого палестинского государства. Эти и другие его заявления — в материале URA.RU.

Европейский союз и использование активов РФ

Песков подчеркнул, что взгляды РФ на использование активов остаются неизменными. Несмотря на осторожность Евросоюза, подобные решения воспринимаются как экспроприация и нарушение международных финансовых норм. Россия внимательно отслеживает ситуацию и будет защищать свои интересы.

Министерство обороны РФ и границы на Балтике

Песков отметил, что изменяющаяся политическая обстановка, особенно в балтийском регионе, требует от России действий для обеспечения безопасности. Однако подробности лучше уточнять у Минобороны.

Статус Палестины

Песков подчеркнул, что РФ считает себя правопреемником СССР. Москва продолжает поддерживать признание государства Палестина в соответствии с резолюцией ООН.

Участие делегации РФ в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси

Песков пояснил, что делегация отправилась на прощание по уведомлению иранской стороны, после чего президент принял соответствующее решение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поехал на церемонию.

Заявление Блинкена о народе Ирана

Песков выразил удивление по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Он указал на нежелательность таких высказываний от представителя США.

Подготовка ко встрече между Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Дата встреча пока неизвестна. Песков заявил, что проинформирует об этом в ближайшие дни.

Заявление о космическом оружии РФ

Песков заявил, что действия РФ соответствуют международному праву. Пресс-секретарь также отметил отказ США от инициатив по запрету космического оружия.

Дело новосибирских ученых

Песков заявил, что не может комментировать дела, связанные с тяжкими преступлениями. Дела, которые касаются работы спецслужб также не поддаются комментированию.

Желание США разрешить Украине наносить удары американским оружием по России и ядерное разоружение

Песков отметил, что провокационные заявления от американских конгрессменов ведут к напряженности. Он также поддержал призыв к прогрессу в ядерном разоружении, отметив необходимость углубленного диалога с участием всех сторон.

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Россия вынуждена реагировать на эскалацию напряженности на Балтике. Кремль в вопросе признания независимости Палестины придерживается своей прежней позиции о создании независимого палестинского государства. Эти и другие его заявления — в материале URA.RU. Европейский союз и использование активов РФ Песков подчеркнул, что взгляды РФ на использование активов остаются неизменными. Несмотря на осторожность Евросоюза, подобные решения воспринимаются как экспроприация и нарушение международных финансовых норм. Россия внимательно отслеживает ситуацию и будет защищать свои интересы. Министерство обороны РФ и границы на Балтике Песков отметил, что изменяющаяся политическая обстановка, особенно в балтийском регионе, требует от России действий для обеспечения безопасности. Однако подробности лучше уточнять у Минобороны. Статус Палестины Песков подчеркнул, что РФ считает себя правопреемником СССР. Москва продолжает поддерживать признание государства Палестина в соответствии с резолюцией ООН. Участие делегации РФ в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Песков пояснил, что делегация отправилась на прощание по уведомлению иранской стороны, после чего президент принял соответствующее решение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поехал на церемонию. Заявление Блинкена о народе Ирана Песков выразил удивление по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Он указал на нежелательность таких высказываний от представителя США. Подготовка ко встрече между Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Дата встреча пока неизвестна. Песков заявил, что проинформирует об этом в ближайшие дни. Заявление о космическом оружии РФ Песков заявил, что действия РФ соответствуют международному праву. Пресс-секретарь также отметил отказ США от инициатив по запрету космического оружия. Дело новосибирских ученых Песков заявил, что не может комментировать дела, связанные с тяжкими преступлениями. Дела, которые касаются работы спецслужб также не поддаются комментированию. Желание США разрешить Украине наносить удары американским оружием по России и ядерное разоружение Песков отметил, что провокационные заявления от американских конгрессменов ведут к напряженности. Он также поддержал призыв к прогрессу в ядерном разоружении, отметив необходимость углубленного диалога с участием всех сторон.
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