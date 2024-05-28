Латвия потратит 20 млн евро на создание армии беспилотников

В Латвии создадут полигон для тренировки с дронами
Латвия намерена вложить 20 миллионов евро в создание «армии дронов». Такое заявление сделал глава минобороны республики Андрис Спрудс.
«В этом году мы инвестируем 20 миллионов евро в развитие „армии дронов“ вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — написал Андрис Спрудс. Заявление он сделал в соцсети X.
Он уточнил, что половина этих средств будет отдана производителям беспилотников в стране. Кроме того, уже в июне будет открыт мобильный тренировочно-испытательный полигон для БПЛА.
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