Латвия потратит 20 млн евро на создание армии беспилотников

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, пульт, бпла, пульт, джостик
В Латвии создадут полигон для тренировки с дронами Фото:

Латвия намерена вложить 20 миллионов евро в создание «армии дронов». Такое заявление сделал глава минобороны республики Андрис Спрудс.

«В этом году мы инвестируем 20 миллионов евро в развитие „армии дронов“ вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — написал Андрис Спрудс. Заявление он сделал в соцсети X.

Он уточнил, что половина этих средств будет отдана производителям беспилотников в стране. Кроме того, уже в июне будет открыт мобильный тренировочно-испытательный полигон для БПЛА.

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Латвия намерена вложить 20 миллионов евро в создание «армии дронов». Такое заявление сделал глава минобороны республики Андрис Спрудс. «В этом году мы инвестируем 20 миллионов евро в развитие „армии дронов“ вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — написал Андрис Спрудс. Заявление он сделал в соцсети X. Он уточнил, что половина этих средств будет отдана производителям беспилотников в стране. Кроме того, уже в июне будет открыт мобильный тренировочно-испытательный полигон для БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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