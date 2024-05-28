В мире Европа Латвия потратит 20 млн евро на создание армии беспилотников 28 мая 2024 в 10:48 Размер текста - 17 + В Латвии создадут полигон для тренировки с дронами Фото: Стас Этвеш © URA.RU Латвия намерена вложить 20 миллионов евро в создание «армии дронов». Такое заявление сделал глава минобороны республики Андрис Спрудс. «В этом году мы инвестируем 20 миллионов евро в развитие „армии дронов“ вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — написал Андрис Спрудс. Заявление он сделал в соцсети X. Он уточнил, что половина этих средств будет отдана производителям беспилотников в стране. Кроме того, уже в июне будет открыт мобильный тренировочно-испытательный полигон для БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Латвия намерена вложить 20 миллионов евро в создание «армии дронов». Такое заявление сделал глава минобороны республики Андрис Спрудс. «В этом году мы инвестируем 20 миллионов евро в развитие „армии дронов“ вооруженных сил, чтобы улучшить возможности наших беспилотников», — написал Андрис Спрудс. Заявление он сделал в соцсети X. Он уточнил, что половина этих средств будет отдана производителям беспилотников в стране. Кроме того, уже в июне будет открыт мобильный тренировочно-испытательный полигон для БПЛА. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям