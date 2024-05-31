Государство сможет использовать голоса умерших людей в общественных интересах

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Брифинг о отмене выборов губернатора. Ханты-Мансийск, запись, диктофон
Записи голосов умерших смогут использовать без согласия родственников Фото:

Записи голосов умерших можно будет использовать в общественных интересах без согласия их родственников. Подобная норма внесена в законопроект «Об охране голоса».

«Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект „Об охране голоса“» — пишут «Ведомости».

Новеллу разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). Закон вносит изменения в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Сейчас обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников.

Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе. Ключевая идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.

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Записи голосов умерших можно будет использовать в общественных интересах без согласия их родственников. Подобная норма внесена в законопроект «Об охране голоса». «Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект „Об охране голоса“» — пишут «Ведомости». Новеллу разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). Закон вносит изменения в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Сейчас обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников. Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе. Ключевая идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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