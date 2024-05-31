Государство сможет использовать голоса умерших людей в общественных интересах

31 мая 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Записи голосов умерших смогут использовать без согласия родственников Фото: Александр Елизаров © URA.RU Записи голосов умерших можно будет использовать в общественных интересах без согласия их родственников. Подобная норма внесена в законопроект «Об охране голоса». «Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект „Об охране голоса“» — пишут «Ведомости». Новеллу разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). Закон вносит изменения в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Сейчас обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников. Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе. Ключевая идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Записи голосов умерших можно будет использовать в общественных интересах без согласия их родственников. Подобная норма внесена в законопроект «Об охране голоса». «Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект „Об охране голоса“» — пишут «Ведомости». Новеллу разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). Закон вносит изменения в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Сейчас обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников. Для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах, говорится в документе. Ключевая идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданский закон сейчас не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.