В США испугались решения Байдена разрешить ВСУ бить по РФ

03 июня 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Президент США Байдена разрешил Украине наносить удары в глубь РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США насторожились разрешением президента страны Джо Байдена дать волю Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России. Такое мнение высказал директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд. «Это должно было убедить (США. — прим. URA.RU) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого <…> (президент США Джо — прим. URA.RU) Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России», — отметил эксперт в статье для журнала National Interest. По словам Эланда, предпринятая Вашингтоном эскалация конфликта на Украине может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России. Он отметил, что американские политики должны учитывать угрозы безопасности США, а также стараться ограничивать помощь Киеву жесткими условиями. Президент Украины Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить наносить атаки вглубь России западным оружием. В частности, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву нужно разрешить атаковать лишь те объекты РФ, откуда якобы ведутся обстрелы. Кроме того, власти Украины за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары на территории России. URA.RU подготовило список тех, кто за и против того, чтобы Киев атаковал российские территории вооружением альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США насторожились разрешением президента страны Джо Байдена дать волю Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России. Такое мнение высказал директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд. «Это должно было убедить (США. — прим. URA.RU) в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого <…> (президент США Джо — прим. URA.RU) Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России», — отметил эксперт в статье для журнала National Interest. По словам Эланда, предпринятая Вашингтоном эскалация конфликта на Украине может привести к прямому конфликту с ядерной державой в лице России. Он отметил, что американские политики должны учитывать угрозы безопасности США, а также стараться ограничивать помощь Киеву жесткими условиями. Президент Украины Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить наносить атаки вглубь России западным оружием. В частности, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву нужно разрешить атаковать лишь те объекты РФ, откуда якобы ведутся обстрелы. Кроме того, власти Украины за 90 минут уговорили Белый дом разрешить наносить удары на территории России. URA.RU подготовило список тех, кто за и против того, чтобы Киев атаковал российские территории вооружением альянса.