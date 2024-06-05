Минздрав: каждый третий россиянин страдает ожирением

Согласно официальным данным на 2023 год, почти 2,5 млн человек в России страдают ожирением, однако реальные цифры могут быть значительно выше. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он отметил, что согласно эпидемиологическим исследованиям ожирением может страдать почти треть населения страны.
«По данным 2023 года, количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, почти 2,5 млн человек, то есть 2% от населения страны. Это официальная статистика. Но, <...> по данным эпидемиологических исследований, которые проводились, <...> их количество может составлять до трети всего населения», — заявил Камкин. Такое заявление прозвучало на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, пандемия COVID-19 и связанная с ней самоизоляция способствовали увеличению числа страдающих ожирением. Замминистра также указал на рост заболеваемости среди подростков в возрасте 15-17 лет.
В рамках национальных проектов планируется разработка программы поддержки здорового образа жизни, которая может включать экономические стимулы для борьбы с ожирением. Экономический ущерб от ожирения к 2050 году может достигнуть 4% ВВП, если не будут приняты эффективные меры.
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