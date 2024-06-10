10 июня 2024

Новая жена Харламова рассказала, чем ее покорил шоумен

Ковальчук: при знакомстве с Харламовым почувствовала себя очень комфортно
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Ковальчук познакомилась с Гариком Харламовым на съемках сериала "Гусар"
Екатерина Ковальчук познакомилась с Гариком Харламовым на съемках сериала "Гусар" Фото:

Новая жена Гарика Харламова Екатерина Ковальчук рассказала, что покорило ее в шоумене. Екатерина признается, что по сей день многому учится у Гарика и называет его самым позитивным человеком в своей судьбе.

«Мы не были знакомы до съемок, но когда познакомились, я почувствовала себя рядом с ним очень комфортно, причем не только на площадке, но и за ее пределами», — передает слова Ковальчук издание Woman. Пара поженилась 6 июня 2024 года.

Об этом радостном событии актриса сообщила в личном блоге, опубликовав несколько фотографий возле ЗАГСа. Напомним, что их отношения начались четыре года назад на съемках сериала «Гусары».

Она подчеркивает, что приятное общение с артистом быстро переросло за пределы съемочной площадки. По словам Ковальчук, чувство юмора Харламова сразу вызвало у нее положительные эмоции.

Она также не скрывает, что многому учится у мужа по сей день, называя его невероятно позитивным человеком. Только познакомившись с Гариком, Катерина почувствовала, насколько он открытый и искренний, что ее подкупило.

Интересно, что сестра Катерины Анна Ковальчук оказалась ее сводной сестрой — у них был общий отец, но разные матери. Девушки узнали об этом только в сознательном возрасте.

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Новая жена Гарика Харламова Екатерина Ковальчук рассказала, что покорило ее в шоумене. Екатерина признается, что по сей день многому учится у Гарика и называет его самым позитивным человеком в своей судьбе. «Мы не были знакомы до съемок, но когда познакомились, я почувствовала себя рядом с ним очень комфортно, причем не только на площадке, но и за ее пределами», — передает слова Ковальчук издание Woman. Пара поженилась 6 июня 2024 года. Об этом радостном событии актриса сообщила в личном блоге, опубликовав несколько фотографий возле ЗАГСа. Напомним, что их отношения начались четыре года назад на съемках сериала «Гусары». Она подчеркивает, что приятное общение с артистом быстро переросло за пределы съемочной площадки. По словам Ковальчук, чувство юмора Харламова сразу вызвало у нее положительные эмоции. Она также не скрывает, что многому учится у мужа по сей день, называя его невероятно позитивным человеком. Только познакомившись с Гариком, Катерина почувствовала, насколько он открытый и искренний, что ее подкупило. Интересно, что сестра Катерины Анна Ковальчук оказалась ее сводной сестрой — у них был общий отец, но разные матери. Девушки узнали об этом только в сознательном возрасте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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