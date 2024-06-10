Новая жена Харламова рассказала, чем ее покорил шоумен

Новая жена Гарика Харламова Екатерина Ковальчук рассказала, что покорило ее в шоумене. Екатерина признается, что по сей день многому учится у Гарика и называет его самым позитивным человеком в своей судьбе.
«Мы не были знакомы до съемок, но когда познакомились, я почувствовала себя рядом с ним очень комфортно, причем не только на площадке, но и за ее пределами», — передает слова Ковальчук издание Woman. Пара поженилась 6 июня 2024 года.
Об этом радостном событии актриса сообщила в личном блоге, опубликовав несколько фотографий возле ЗАГСа. Напомним, что их отношения начались четыре года назад на съемках сериала «Гусары».
Она подчеркивает, что приятное общение с артистом быстро переросло за пределы съемочной площадки. По словам Ковальчук, чувство юмора Харламова сразу вызвало у нее положительные эмоции.
Она также не скрывает, что многому учится у мужа по сей день, называя его невероятно позитивным человеком. Только познакомившись с Гариком, Катерина почувствовала, насколько он открытый и искренний, что ее подкупило.
Интересно, что сестра Катерины Анна Ковальчук оказалась ее сводной сестрой — у них был общий отец, но разные матери. Девушки узнали об этом только в сознательном возрасте.
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