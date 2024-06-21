Более 35 военнослужащих ВСУ сдались в плен

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37 военных ВСУ сдались в плен за неделю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ.

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В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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