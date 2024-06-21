Более 35 военнослужащих ВСУ сдались в плен

В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ.
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В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ.