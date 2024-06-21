Более 35 военнослужащих ВСУ сдались в плен

21 июня 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

37 военных ВСУ сдались в плен за неделю Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации 37 украинских военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за неделю потери ВСУ составили до 610 военных. Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе СВО, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны РФ и ФСБ.