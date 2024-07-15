«Ведомости»: Россия рискует остаться без отечественных светодиодов

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С 2025 года Россия может остаться без отечественного света
С 2025 года Россия может остаться без отечественного света Фото:

Генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова предупредила, что Россия может столкнуться с дефицитом отечественных светодиодов и светильников начиная с 2025 года. Об этом сообщила газета «Ведомости».

«На территории России производить светодиоды только для отечественных потребителей достаточно сложно без поддержки государства», — передает «Ведомости» слова Грековой. Эксперт отметила, что затраты на производство полностью российских светодиодов в семь-восемь раз выше, чем при сборке из импортных компонентов.

Большинство российских компаний приобретают компоненты для светодиодов, такие как кристаллы и корпуса, за рубежом, а сами светильники собирают в РФ. Однако с началом нового года ужесточены требования к признанию продукции отечественной.

В апреле 2024 года Ассоциация производителей светодиодов поддержала планы властей России ввести пошлины на импортную электронику. При этом там напомнили, что многие соответствующие компоненты в России не производят, поэтому пошлины на их поставки можно обнулить. Директор российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников заявил, что повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, передает «Национальная служба новостей». 

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Генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова предупредила, что Россия может столкнуться с дефицитом отечественных светодиодов и светильников начиная с 2025 года. Об этом сообщила газета «Ведомости». «На территории России производить светодиоды только для отечественных потребителей достаточно сложно без поддержки государства», — передает «Ведомости» слова Грековой. Эксперт отметила, что затраты на производство полностью российских светодиодов в семь-восемь раз выше, чем при сборке из импортных компонентов. Большинство российских компаний приобретают компоненты для светодиодов, такие как кристаллы и корпуса, за рубежом, а сами светильники собирают в РФ. Однако с началом нового года ужесточены требования к признанию продукции отечественной. В апреле 2024 года Ассоциация производителей светодиодов поддержала планы властей России ввести пошлины на импортную электронику. При этом там напомнили, что многие соответствующие компоненты в России не производят, поэтому пошлины на их поставки можно обнулить. Директор российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников заявил, что повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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