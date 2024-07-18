Орбан заявил о новых шагах по решению конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует призвать лидеров стран отказаться от военной помощи Украине. Он подчеркнул, что решение конфликта требует времени.
«Решение не на поле боя, решение — за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров западных стран на саммите ЕПС — прим. URA.RU) убедить, но, понимаете, на это нужно время», — сказал Орбан перед началом саммита. Его слова передает РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии поделился мнением, что военное решение конфликта невозможно и что потребуется значительное усилие для изменения подхода лидеров стран, склонных к провоенной риторике. Он подчеркнул сложность задачи убеждения других государственных деятелей в необходимости мирного урегулирования ситуации.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель отклонил мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что переговоры невозможны без участия Киева. Он добавил, что политика ЕС, предполагающая поставки вооружений Украине, не является «политикой войны».
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