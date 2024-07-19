Прокуратура отреагировала на пропавший вертолет в Якутии

В Якутии подняли воздушные суда для поиска пропавшего вертолета
В Якутии начались поиски пропавшего вертолета Robinson. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В настоящее время подготовлены воздушные суда ОАО „Полярные авиалинии“ для проведения поисково-спасательных работ», — говорится в
Ранее стало известно, что в Якутии пропал вертолет Robinson. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. При этом в назначенное время пилот не вышел на связь.
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