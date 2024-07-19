Прокуратура отреагировала на пропавший вертолет в Якутии

Транспортная прокуратура сообщила о начале поиска пропавшего вертолета в Якутии
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, вертолет, споттинг, робинсон
В Якутии подняли воздушные суда для поиска пропавшего вертолета Фото:

В Якутии начались поиски пропавшего вертолета Robinson. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В настоящее время подготовлены воздушные суда ОАО „Полярные авиалинии“ для проведения поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что на борту вертолета находились пилот и три пассажира.

Ранее стало известно, что в Якутии пропал вертолет Robinson. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. При этом в назначенное время пилот не вышел на связь.

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В Якутии начались поиски пропавшего вертолета Robinson. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «В настоящее время подготовлены воздушные суда ОАО „Полярные авиалинии“ для проведения поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что на борту вертолета находились пилот и три пассажира. Ранее стало известно, что в Якутии пропал вертолет Robinson. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. При этом в назначенное время пилот не вышел на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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