Оргкомитет Олимпиады оправдался за удаление видео открытия игр

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Геоблокировка — причина удаления видео с открытия ОИ
Геоблокировка — причина удаления видео с открытия ОИ Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Оргкомитет Олимпийских игр удалил видео с церемонии открытия соревнований из-за геоблокировки. Такое заявление сделала директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

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Открытие Олимпиады вызвало негодование многих гостей шоу. Спустя какое-то время запись церемонии была удалена с официальных ресурсов ОИ. «Это связано с геоблокировкой», — рассказала Дескам на брифинге МОК. Ее слова приводит РИА Новости.

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Оргкомитет Олимпийских игр удалил видео с церемонии открытия соревнований из-за геоблокировки. Такое заявление сделала директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам. Открытие Олимпиады вызвало негодование многих гостей шоу. Спустя какое-то время запись церемонии была удалена с официальных ресурсов ОИ. «Это связано с геоблокировкой», — рассказала Дескам на брифинге МОК. Ее слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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