Оргкомитет Олимпиады оправдался за удаление видео открытия игр

Геоблокировка — причина удаления видео с открытия ОИ
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Оргкомитет Олимпийских игр удалил видео с церемонии открытия соревнований из-за геоблокировки. Такое заявление сделала директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.
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Открытие Олимпиады вызвало негодование многих гостей шоу. Спустя какое-то время запись церемонии была удалена с официальных ресурсов ОИ. «Это связано с геоблокировкой», — рассказала Дескам на брифинге МОК. Ее слова приводит РИА Новости.
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