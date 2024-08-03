За что возвращенный в РФ сын депутата Селезнева сидел в тюрьме США: история россиянина

Возвращенный в РФ в ходе обмена Селезнев признался, что его чуть не убили в США

03 августа 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Роман Селезнев вернулся в Россию в рамках обмена заключенными Фото: Вадим Конощенок. Кирилл Зыков/POOL/ТАСС новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными В ходе недавнего обмена заключенными, которые провели Россия и Запад, на родину был возвращен сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — Роман. В 2014 году тот был задержан на Мальдивах американскими спецслужбами по подозрению в кибермошенничестве. В 2017 году его приговорили к 27 годам заключения. URA.RU рассказывает, кто такой Роман Селезнев. Место в Госдуме и борьба с рейдерством Роману Селезневу 40 лет. Он родился в 1984 году во Владивостоке. По образованию он экономист — окончил Дальневосточный институт советской торговли по специальности «Экономика торговли». В 2007 году Роман Селезнев был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, представляя федеральный список кандидатов от ЛДПР (Приморский край). С самого начала своей работы в Госдуме он был членом Комитета по собственности и руководил разработкой законов, связанных с борьбой против рейдерства и банкротства. С апреля 2009 года он присоединился к Комитету Государственной Думы по международным делам. Романа Селезнева подозревали в киберпреступлениях Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Выживший при теракте В апреле 2011 года, находясь в отпуске в Марокко вместе с женой Светланой, Роман серьезно пострадал в результате теракта в одном из кафе. Тогда в ходе взрыва, по данным СМИ, погибли от 14 до 18 человек. Более 20 граждан, среди которых был Селезнев, пострадали. Он находился в тяжелом состоянии и был прооперирован. Задержание или похищение В апреле 2017 года суд вынес приговор Роману в виде 27 лет тюремного заключения по делу о кибермошенничестве. Селезневу приписали управление хакерской группой, которая нанесла ущерб на 170 миллионов долларов гражданам и организациям США. Адвокаты Селезнева заявляли, что происходящее являлось настоящим похищением. Защита депутата обвинила американские спецслужбы в нарушении законов США, Мальдивских островов и основ международного права. Адвокаты даже специально подавали петицию в суд Сиэтла с требованием отпустить Селезнева, однако тот отклонил ее. «Создатель» форума для киберпреступников В августе 2016-го суд присяжных в Сиэтле признал россиянина виновным по 38 из 40 пунктов. В апреле 2017 года в штате Вашингтон он был приговорен к 27 годам лишения свободы. В Джорджии и Неваде Селезнева также приговорили к 14 годам тюремного заключения, но этот срок не суммировался, а проходил параллельно. Его обвинили в создании форума Carder.su, где, предположительно, киберпреступники делились своими достижениями, в частности, хакерскими схемами. Роман Селезнев отрицает свою вину. Владимир Путин лично посетил россиян, которые вернулись в страну из заключения. На фото он пожимает руку Селезневу Фото: Вадим Конощенок. Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Возвращение домой Роман Селезнев был включен в список на обмен заключенными, который Россия и Запад провели 1 августа текущего года. Всего домой в Россию были возвращены десять человек. Возвращенный в страну Роман Селезнев рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США. По словам россиянина, его сажали в карцер и в целом обращались с ним плохо, заставляя отмечаться каждые два часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе недавнего обмена заключенными, которые провели Россия и Запад, на родину был возвращен сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — Роман. В 2014 году тот был задержан на Мальдивах американскими спецслужбами по подозрению в кибермошенничестве. В 2017 году его приговорили к 27 годам заключения. URA.RU рассказывает, кто такой Роман Селезнев. Роману Селезневу 40 лет. Он родился в 1984 году во Владивостоке. По образованию он экономист — окончил Дальневосточный институт советской торговли по специальности «Экономика торговли». В 2007 году Роман Селезнев был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, представляя федеральный список кандидатов от ЛДПР (Приморский край). С самого начала своей работы в Госдуме он был членом Комитета по собственности и руководил разработкой законов, связанных с борьбой против рейдерства и банкротства. С апреля 2009 года он присоединился к Комитету Государственной Думы по международным делам. В апреле 2011 года, находясь в отпуске в Марокко вместе с женой Светланой, Роман серьезно пострадал в результате теракта в одном из кафе. Тогда в ходе взрыва, по данным СМИ, погибли от 14 до 18 человек. Более 20 граждан, среди которых был Селезнев, пострадали. Он находился в тяжелом состоянии и был прооперирован. В апреле 2017 года суд вынес приговор Роману в виде 27 лет тюремного заключения по делу о кибермошенничестве. Селезневу приписали управление хакерской группой, которая нанесла ущерб на 170 миллионов долларов гражданам и организациям США. Адвокаты Селезнева заявляли, что происходящее являлось настоящим похищением. Защита депутата обвинила американские спецслужбы в нарушении законов США, Мальдивских островов и основ международного права. Адвокаты даже специально подавали петицию в суд Сиэтла с требованием отпустить Селезнева, однако тот отклонил ее. В августе 2016-го суд присяжных в Сиэтле признал россиянина виновным по 38 из 40 пунктов. В апреле 2017 года в штате Вашингтон он был приговорен к 27 годам лишения свободы. В Джорджии и Неваде Селезнева также приговорили к 14 годам тюремного заключения, но этот срок не суммировался, а проходил параллельно. Его обвинили в создании форума Carder.su, где, предположительно, киберпреступники делились своими достижениями, в частности, хакерскими схемами. Роман Селезнев отрицает свою вину. Роман Селезнев был включен в список на обмен заключенными, который Россия и Запад провели 1 августа текущего года. Всего домой в Россию были возвращены десять человек. Возвращенный в страну Роман Селезнев рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США. По словам россиянина, его сажали в карцер и в целом обращались с ним плохо, заставляя отмечаться каждые два часа.