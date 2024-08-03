«Я был в шоке»: россиянин Селезнев, вернувшийся из тюрьмы США, рассказал, как узнал об обмене

Роман Селезнев признался, что надежды на обмен почти не было

03 августа 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Роман Селезнев (на фото) вернулся в Россию после 10 лет тюрьмы в США Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Вернувшийся на родину из американской тюрьмы в Россию сын депутата Госдумы Роман Селезнев рассказал, как узнал об обмене. Он заявил, что никакого намека на это не было, но он надеялся. «Я, конечно, надеялся, но никаких намеков не было, и мне всегда говорили: этим занимается кто-то, но неизвестно, тебя включат или нет. Я надеялся, что [журналиста Эвана] Гершковича поменяют, я точно знал — не на меня, потому что очень фигура значимая для американцев. Я думаю, ну, может быть, меня бонусом как-то докинут в этой сделке. Но мне никто ничего лично не сказал», — поделился Селезнев изданию «Известия». Новость по теме За что возвращенный в РФ сын депутата Селезнева сидел в тюрьме США: история россиянина Он отметил, что рано утром за ним заехали и отвезли в суд в штате Джорджия. По его словам, он был уверен, что ему увеличат срок заключения. Однако сейчас в России он чувствует себя некомфортно после длительного пребывания в тюрьме. «Я чувствую себя, как вытолкнули в мир огромный», — поделился Селезнев. В ходе обмена заключенными, которые провели Россия и Запад 1 августа в Анкаре, на родину был возвращен сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — Роман. В 2014 году тот был задержан на Мальдивах американскими спецслужбами по подозрению в кибермошенничестве. В 2017 году его приговорили к 27 годам заключения. Подробнее о нем — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вернувшийся на родину из американской тюрьмы в Россию сын депутата Госдумы Роман Селезнев рассказал, как узнал об обмене. Он заявил, что никакого намека на это не было, но он надеялся. «Я, конечно, надеялся, но никаких намеков не было, и мне всегда говорили: этим занимается кто-то, но неизвестно, тебя включат или нет. Я надеялся, что [журналиста Эвана] Гершковича поменяют, я точно знал — не на меня, потому что очень фигура значимая для американцев. Я думаю, ну, может быть, меня бонусом как-то докинут в этой сделке. Но мне никто ничего лично не сказал», — поделился Селезнев изданию «Известия». Он отметил, что рано утром за ним заехали и отвезли в суд в штате Джорджия. По его словам, он был уверен, что ему увеличат срок заключения. Однако сейчас в России он чувствует себя некомфортно после длительного пребывания в тюрьме. «Я чувствую себя, как вытолкнули в мир огромный», — поделился Селезнев. В ходе обмена заключенными, которые провели Россия и Запад 1 августа в Анкаре, на родину был возвращен сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — Роман. В 2014 году тот был задержан на Мальдивах американскими спецслужбами по подозрению в кибермошенничестве. В 2017 году его приговорили к 27 годам заключения. Подробнее о нем — в материале URA.RU.