Возвращенный в Россию Селезнев раскрыл, как из тюрьмы в США узнавал о событиях в РФ

В тюрьме США возвращенный в РФ Селезнев получал информацию из «Известий»

04 августа 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Вернувшийся в РФ в результате обмена Роман Селезнев давал интервью «Известиям» во время своего заключения в США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Во время заключения в тюрьме США россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в РФ в рамках обмена, получал неискаженную информацию о родной стране из «Известий». Об этом рассказал сам Селезнев. Новость по теме «Не мыл руку, которую пожал Путин»: возвращенный по обмену рассказал о встрече с президентом «Очень хорошо „Известия“ обо мне писали — то, что действительно правда. Очень важно было, что доступ к газетам был русским, потому что… Там телевизор у нас был, мы смотрели там CNN. Что там можно в CNN понять? Там постоянно говорят плохо про Россию», — сообщил Роман Селезнев в беседе с «Пятым каналом». На страницах газеты публиковались интервью с ним — вопросы ему присылались через адвоката, он письменно на них отвечал, описывая заключение в Соединенных Штатах. По словам россиянина, во время пребывания в американской тюрьме, ему «очень важно было то, что о нем помнят». Ранее Селезнев рассказывал о том, что в американской тюрьме его пытались убить. По словам россиянина, его перевезли в тюрьму города Атланты, штат Джорджия, с целью подавить волю и заставить «признаться во всех смертных грехах». Другие заключенные приходили к нему с ножами. Его слова передает RT. Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время заключения в тюрьме США россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в РФ в рамках обмена, получал неискаженную информацию о родной стране из «Известий». Об этом рассказал сам Селезнев. «Очень хорошо „Известия“ обо мне писали — то, что действительно правда. Очень важно было, что доступ к газетам был русским, потому что… Там телевизор у нас был, мы смотрели там CNN. Что там можно в CNN понять? Там постоянно говорят плохо про Россию», — сообщил Роман Селезнев в беседе с «Пятым каналом». На страницах газеты публиковались интервью с ним — вопросы ему присылались через адвоката, он письменно на них отвечал, описывая заключение в Соединенных Штатах. По словам россиянина, во время пребывания в американской тюрьме, ему «очень важно было то, что о нем помнят». Ранее Селезнев рассказывал о том, что в американской тюрьме его пытались убить. По словам россиянина, его перевезли в тюрьму города Атланты, штат Джорджия, с целью подавить волю и заставить «признаться во всех смертных грехах». Другие заключенные приходили к нему с ножами. Его слова передает RT. Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru».