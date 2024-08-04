Возвращенный в Россию Селезнев раскрыл, как из тюрьмы в США узнавал о событиях в РФ

В тюрьме США возвращенный в РФ Селезнев получал информацию из «Известий»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма
Вернувшийся в РФ в результате обмена Роман Селезнев давал интервью «Известиям» во время своего заключения в США Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Во время заключения в тюрьме США россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в РФ в рамках обмена, получал неискаженную информацию о родной стране из «Известий». Об этом рассказал сам Селезнев.

Новость по теме
«Не мыл руку, которую пожал Путин»: возвращенный по обмену рассказал о встрече с президентом

«Очень хорошо „Известия“ обо мне писали — то, что действительно правда. Очень важно было, что доступ к газетам был русским, потому что… Там телевизор у нас был, мы смотрели там CNN. Что там можно в CNN понять? Там постоянно говорят плохо про Россию», — сообщил Роман Селезнев в беседе с «Пятым каналом». На страницах газеты публиковались интервью с ним — вопросы ему присылались через адвоката, он письменно на них отвечал, описывая заключение в Соединенных Штатах. По словам россиянина, во время пребывания в американской тюрьме, ему «очень важно было то, что о нем помнят».

Ранее Селезнев рассказывал о том, что в американской тюрьме его пытались убить. По словам россиянина, его перевезли в тюрьму города Атланты, штат Джорджия, с целью подавить волю и заставить «признаться во всех смертных грехах». Другие заключенные приходили к нему с ножами. Его слова передает RT.

Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время заключения в тюрьме США россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в РФ в рамках обмена, получал неискаженную информацию о родной стране из «Известий». Об этом рассказал сам Селезнев. «Очень хорошо „Известия“ обо мне писали — то, что действительно правда. Очень важно было, что доступ к газетам был русским, потому что… Там телевизор у нас был, мы смотрели там CNN. Что там можно в CNN понять? Там постоянно говорят плохо про Россию», — сообщил Роман Селезнев в беседе с «Пятым каналом». На страницах газеты публиковались интервью с ним — вопросы ему присылались через адвоката, он письменно на них отвечал, описывая заключение в Соединенных Штатах. По словам россиянина, во время пребывания в американской тюрьме, ему «очень важно было то, что о нем помнят». Ранее Селезнев рассказывал о том, что в американской тюрьме его пытались убить. По словам россиянина, его перевезли в тюрьму города Атланты, штат Джорджия, с целью подавить волю и заставить «признаться во всех смертных грехах». Другие заключенные приходили к нему с ножами. Его слова передает RT. Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары (Турция). По итогам сделки в Россию вернулись восемь взрослых задержанных или осужденных на Западе, а также двое детей. Российская делегация в ответ передала 16 человек. Об этом сообщает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...