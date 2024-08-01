Медведев призвал предателей России подбирать новые имена

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил «предателей» о необходимости скрываться Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, «предателями» и предупредил их о необходимости скрываться, подбирая «новые имена». Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну».

Ранее между РФ и Западом состоялся обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары (Турция). Россия, в частности, освободила морпеха Пола Уиллана и нескольких журналистов: Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, «предателями» и предупредил их о необходимости скрываться, подбирая «новые имена». Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Ранее между РФ и Западом состоялся обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары (Турция). Россия, в частности, освободила морпеха Пола Уиллана и нескольких журналистов: Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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