Медведев призвал предателей России подбирать новые имена

01 августа 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил «предателей» о необходимости скрываться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, «предателями» и предупредил их о необходимости скрываться, подбирая «новые имена». Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram -канале. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Ранее между РФ и Западом состоялся обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары (Турция). Россия, в частности, освободила морпеха Пола Уиллана и нескольких журналистов: Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заключенных, выданных Россией в ходе обмена с Западом, «предателями» и предупредил их о необходимости скрываться, подбирая «новые имена». Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — сообщил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что «предатели» достойны «сгнить» в тюрьме, однако, по его словам, «полезнее вытащить своих, работавших на страну». Ранее между РФ и Западом состоялся обмен 26 заключенными в аэропорту Анкары (Турция). Россия, в частности, освободила морпеха Пола Уиллана и нескольких журналистов: Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии.