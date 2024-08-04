«Пусть оглядываются»: Медведев пригрозил уехавшим из России в ходе обмена с Западом

Уехавшим в ходе обмена России и Запада заключенным следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду», — написал Медведев в Telegram.
Ранее Россия и США провели масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек. В свою очередь, Москва отдала Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), Илью Яшина (признан иноагентом) и американского журналиста Эвана Гершковича.
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