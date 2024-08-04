«Пусть оглядываются»: Медведев пригрозил уехавшим из России в ходе обмена с Западом

Медведев пригрозил уехавшим из России в ходе обмена с Западом
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Уехавшим из России в ходе обмена следует «оглядывать по сторонам», заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Уехавшим в ходе обмена России и Запада заключенным следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Россия и США провели масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек. В свою очередь, Москва отдала Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), Илью Яшина (признан иноагентом) и американского журналиста Эвана Гершковича.

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Уехавшим в ходе обмена России и Запада заключенным следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду», — написал Медведев в Telegram. Ранее Россия и США провели масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек. В свою очередь, Москва отдала Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), Илью Яшина (признан иноагентом) и американского журналиста Эвана Гершковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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