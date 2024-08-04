Политика «Пусть оглядываются»: Медведев пригрозил уехавшим из России в ходе обмена с Западом Медведев пригрозил уехавшим из России в ходе обмена с Западом 04 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Уехавшим из России в ходе обмена следует «оглядывать по сторонам», заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Уехавшим в ходе обмена России и Запада заключенным следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду», — написал Медведев в Telegram. Ранее Россия и США провели масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек. В свою очередь, Москва отдала Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), Илью Яшина (признан иноагентом) и американского журналиста Эвана Гершковича. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уехавшим в ходе обмена России и Запада заключенным следует «оглядываться по сторонам» и «не забывать о бренности существования». Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду», — написал Медведев в Telegram. Ранее Россия и США провели масштабный обмен заключенными. В Россию вернулись восемь человек. В свою очередь, Москва отдала Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом), Илью Яшина (признан иноагентом) и американского журналиста Эвана Гершковича. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям