NYT: супруги Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия

06 августа 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Дульцевы занимались арт-бизнесом для прикрытия Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Разведчики Анна и Артем Дульцевы, осужденные за шпионаж в пользу России судом Словении и вернувшиеся на Родину в рамках обмена РФ с Западом, жили в республике под аргентинскими именами и вели арт-бизнес для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times. «Онлайн-галерея была прикрытием для российской разведки, частью сложной сети глубоко законспирированных агентов, обученных Службой внешней разведки РФ (СВР) выдавать себя за аргентинцев, бразильцев и других иностранных граждан по всей Европе», — пишет газета. Отмечается, что художественная галерея Дульцевой якобы носила название «5'14» и, согласно финансовым отчетам, работала почти в убыток. Официального подтверждения информации NYT от Службы внешней разведки РФ не поступало. Минобороны также не подтверждало сообщения о деятельности Дульцевых в ходе своей службы. Ранее семья Дульцевых вернулась в Россию в ходе обмена между РФ и Западом. По прибытии в Россию Анна расплакалась, увидев почетный караул, который встречал возвращенных у трапа самолета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчики Анна и Артем Дульцевы, осужденные за шпионаж в пользу России судом Словении и вернувшиеся на Родину в рамках обмена РФ с Западом, жили в республике под аргентинскими именами и вели арт-бизнес для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times. «Онлайн-галерея была прикрытием для российской разведки, частью сложной сети глубоко законспирированных агентов, обученных Службой внешней разведки РФ (СВР) выдавать себя за аргентинцев, бразильцев и других иностранных граждан по всей Европе», — пишет газета. Отмечается, что художественная галерея Дульцевой якобы носила название «5'14» и, согласно финансовым отчетам, работала почти в убыток. Официального подтверждения информации NYT от Службы внешней разведки РФ не поступало. Минобороны также не подтверждало сообщения о деятельности Дульцевых в ходе своей службы. Ранее семья Дульцевых вернулась в Россию в ходе обмена между РФ и Западом. По прибытии в Россию Анна расплакалась, увидев почетный караул, который встречал возвращенных у трапа самолета.