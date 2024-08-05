05 августа 2024

NYT: супруги Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Дульцевы занимались арт-бизнесом для прикрытия Фото:

Разведчики Анна и Артем Дульцевы, осужденные за шпионаж в пользу России судом Словении и вернувшиеся на Родину в рамках обмена РФ с Западом, жили в республике под аргентинскими именами и вели арт-бизнес для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times.

«Онлайн-галерея была прикрытием для российской разведки, частью сложной сети глубоко законспирированных агентов, обученных Службой внешней разведки РФ (СВР) выдавать себя за аргентинцев, бразильцев и других иностранных граждан по всей Европе», — пишет газета. Отмечается, что художественная галерея Дульцевой якобы носила название «5'14» и, согласно финансовым отчетам, работала почти в убыток.

Официального подтверждения информации NYT от Службы внешней разведки РФ не поступало. Минобороны также не подтверждало сообщения о деятельности Дульцевых в ходе своей службы.

Ранее семья Дульцевых вернулась в Россию в ходе обмена между РФ и Западом. По прибытии в Россию Анна расплакалась, увидев почетный караул, который встречал возвращенных у трапа самолета.

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Разведчики Анна и Артем Дульцевы, осужденные за шпионаж в пользу России судом Словении и вернувшиеся на Родину в рамках обмена РФ с Западом, жили в республике под аргентинскими именами и вели арт-бизнес для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times. «Онлайн-галерея была прикрытием для российской разведки, частью сложной сети глубоко законспирированных агентов, обученных Службой внешней разведки РФ (СВР) выдавать себя за аргентинцев, бразильцев и других иностранных граждан по всей Европе», — пишет газета. Отмечается, что художественная галерея Дульцевой якобы носила название «5'14» и, согласно финансовым отчетам, работала почти в убыток. Официального подтверждения информации NYT от Службы внешней разведки РФ не поступало. Минобороны также не подтверждало сообщения о деятельности Дульцевых в ходе своей службы. Ранее семья Дульцевых вернулась в Россию в ходе обмена между РФ и Западом. По прибытии в Россию Анна расплакалась, увидев почетный караул, который встречал возвращенных у трапа самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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