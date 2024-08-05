Разведчица Дульцева раскрыла, почему заплакала, вернувшись в Россию

Дульцева не сдержала слез по прилете в Россию из-за тяжелых двух лет в тюрьме

05 августа 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Разведчица рассказала о своих чувствах по прилете в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU Разведчица Анна Дульцева во время возвращения с семьей в Россию после обмена заплакала, поскольку пережила два тяжелых года в тюрьме. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1». «Эти почти два года были очень тяжелыми… Когда из окна самолета я увидела почетный караул, я начала плакать. И Софи (дочь Дульцевой — прим. URA.RU) сказала мне: я тебя вижу плачущей первый раз», — поделилась разведчица с журналистом. Муж Дульцевой Артем добавил, что их семья никогда не сомневалась, что Россия заберет их. «Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами — Россия, служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось», — сказал Артем Дульцев. Он передал большую благодарность президенту России Владимиру Путину и Службе внешней разведки. Ранее прошел крупный обмен заключенными между Россией, Белоруссией и Западом. Среди тех, кого обменяли было свыше 20 человек. Кто был возвращен силами российского государства — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчица Анна Дульцева во время возвращения с семьей в Россию после обмена заплакала, поскольку пережила два тяжелых года в тюрьме. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1». «Эти почти два года были очень тяжелыми… Когда из окна самолета я увидела почетный караул, я начала плакать. И Софи (дочь Дульцевой — прим. URA.RU) сказала мне: я тебя вижу плачущей первый раз», — поделилась разведчица с журналистом. Муж Дульцевой Артем добавил, что их семья никогда не сомневалась, что Россия заберет их. «Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами — Россия, служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось», — сказал Артем Дульцев. Он передал большую благодарность президенту России Владимиру Путину и Службе внешней разведки. Ранее прошел крупный обмен заключенными между Россией, Белоруссией и Западом. Среди тех, кого обменяли было свыше 20 человек. Кто был возвращен силами российского государства — в материале URA.RU.