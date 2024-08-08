В Интернете лгут о дефиците товаров в магазинах Курска

В Интернете распространяется видеоролик, в котором показаны якобы пустые полки в магазинах города Курска. Однако эта информация является недостоверной. В telegram-боте одной крупной торговой сети корреспонденту URA.RU заявили, что дефицита товаров в магазинах Курска нет. Агентство совместно с «Лапша Медиа» ведет проект по опровержению фейковой информации.
«В Курске началась паника. <...> всю гречку скупили», — сообщается в распространяемых вместе с видеороликом публикациях. Однако эта информация ложная. В чат-боте крупной торговой сети корреспонденту URA.RU сообщили, что в магазинах Курска в наличии более 30-ти разных позиций гречки. «Товар: Крупа гречневая в достатке, в магазине по адресу город Курск ул., Энгельса 115Д. В наличии 33 наименования товаров», — сообщили в чат-боте. Дефицит товаров в городе оператор торговой сети также опроверг.
Курской области сейчас оказывается помощь из многих регионов Российской Федерации. Так, ранее URA.RU в своем материале сообщало о том, что жителям Курской области будут направлены продукты питания и гуманитарная помощь.
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