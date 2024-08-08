Shot: в Курской области ликвидировано 60 бойцов ВСУ, еще 15 сдались

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
в Курской области ликвидировано 60 бойцов ВСУ, взяты в плен 15 Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пограничные органы ФСБ и группировка ВС РФ «Север» в ходе операции уничтожили 60 бойцов ВСУ и взяли в плен еще 15. Об этом сообщили telegram-каналы.

«60 бойцов ВСУ уничтожено, еще 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военным группировки «Север», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что операция по контрпрорыву была совершена в Кореневском районе Курской области при поддержке авиации и артиллерии. Территория области зачищается от захватчиков.

Журналист URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Пограничные органы ФСБ и группировка ВС РФ «Север» в ходе операции уничтожили 60 бойцов ВСУ и взяли в плен еще 15. Об этом сообщили telegram-каналы. «60 бойцов ВСУ уничтожено, еще 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военным группировки «Север», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что операция по контрпрорыву была совершена в Кореневском районе Курской области при поддержке авиации и артиллерии. Территория области зачищается от захватчиков. Журналист URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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