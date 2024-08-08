Shot: в Курской области ликвидировано 60 бойцов ВСУ, еще 15 сдались

08 августа 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

в Курской области ликвидировано 60 бойцов ВСУ, взяты в плен 15 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пограничные органы ФСБ и группировка ВС РФ «Север» в ходе операции уничтожили 60 бойцов ВСУ и взяли в плен еще 15. Об этом сообщили telegram-каналы. «60 бойцов ВСУ уничтожено, еще 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военным группировки «Север», — заявили в telegram -канале SHOT. Там добавили, что операция по контрпрорыву была совершена в Кореневском районе Курской области при поддержке авиации и артиллерии. Территория области зачищается от захватчиков. Журналист URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пограничные органы ФСБ и группировка ВС РФ «Север» в ходе операции уничтожили 60 бойцов ВСУ и взяли в плен еще 15. Об этом сообщили telegram-каналы. «60 бойцов ВСУ уничтожено, еще 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военным группировки «Север», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что операция по контрпрорыву была совершена в Кореневском районе Курской области при поддержке авиации и артиллерии. Территория области зачищается от захватчиков. Журналист URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.