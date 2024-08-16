Комиссаренко шуткой отреагировал на расследование, начатое против него за оскорбление Лукашенко. Скрин

Комиссаренко пошутил над адресом СК Белоруссии по Минску
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Слава Комиссаренко пошутил об адресе президента Белоруссии
Слава Комиссаренко пошутил об адресе президента Белоруссии Фото:

Стендап-комик Слава Комиссаренко пошутил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы жить на улице Короля. Так он отреагировал на заочное начало производства против него по обвинению в оскорблении белорусского лидера. 

Комиссаренко в своих соцсетях опубликовал скриншот, где информируют о начале специального производства против него и сообщают, что ему необходимо явиться по адресу ул. Короля, 34 в Минске. «Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получится», — написал комик.

Он также пошутил, что улица Короля, возможно, является домашним адресом Лукашенко. При этом на улице Короля, 34 в Минске находится Следственный комитет Белоруссии. 

Ранее против Славы Комиссаренко заочно начали производство дела по обвинению в оскорблении Лукашенко. URA.RU рассказывало о биографии и карьере комика — в материале

Слава Комиссаренко сообщил, что не сможет явиться в Следком
Слава Комиссаренко сообщил, что не сможет явиться в Следком
Фото:

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Стендап-комик Слава Комиссаренко пошутил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы жить на улице Короля. Так он отреагировал на заочное начало производства против него по обвинению в оскорблении белорусского лидера.  Комиссаренко в своих соцсетях опубликовал скриншот, где информируют о начале специального производства против него и сообщают, что ему необходимо явиться по адресу ул. Короля, 34 в Минске. «Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получится», — написал комик. Он также пошутил, что улица Короля, возможно, является домашним адресом Лукашенко. При этом на улице Короля, 34 в Минске находится Следственный комитет Белоруссии.  Ранее против Славы Комиссаренко заочно начали производство дела по обвинению в оскорблении Лукашенко. URA.RU рассказывало о биографии и карьере комика — в материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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