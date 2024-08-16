Стендап-комик Слава Комиссаренко пошутил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы жить на улице Короля. Так он отреагировал на заочное начало производства против него по обвинению в оскорблении белорусского лидера.
Комиссаренко в своих соцсетях опубликовал скриншот, где информируют о начале специального производства против него и сообщают, что ему необходимо явиться по адресу ул. Короля, 34 в Минске. «Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получится», — написал комик.
Он также пошутил, что улица Короля, возможно, является домашним адресом Лукашенко. При этом на улице Короля, 34 в Минске находится Следственный комитет Белоруссии.
Ранее против Славы Комиссаренко заочно начали производство дела по обвинению в оскорблении Лукашенко. URA.RU рассказывало о биографии и карьере комика — в материале.
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