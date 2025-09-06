Не Юрий Антонов: назван новый самый богатый артист России

Продюсер Павел Рудченко назвал Полину Гагарину самой высокооплачиваемой певицей на современной российской эстраде. По его словам, гонорары звезд значительно выросли после отъезда многих артистов из страны.
«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы в два-три раза. Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина», — заявил Рудченко в интервью «Абзацу». Он напомнил историю с мероприятием на Сахалине, где певице предложили гонорар в 23 миллиона рублей.
Ранее на «Славянском базаре» ведущий представил Юрия Антонова как самого высокооплачиваемого артиста, но исполнитель опроверг эту информацию. Также сообщалось, что Надежда Кадышева подняла ценник за 40-минутное шоу до 5 миллионов рублей благодаря новой волне популярности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.