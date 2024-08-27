Западные аналитики выделяют два основных барьера на пути к возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Это усталость и нужда, которых, по мнению экспертов, в Киеве в настоящее время не наблюдается. С таким заявлением выступил редактор отдела мнений в Politico Europe Джейми Деттмер.
«Усталость и нужда — два ключевых компонента успешных мирных переговоров — отсутствуют в Киеве так же, как и на Ближнем Востоке» — сообщил Деттмер. Он отметил, что для начала переговоров необходимо изменение в общественном мнении Украины, которое должно быть хотя бы теоретически готово к диалогу. Однако на данный момент, по его мнению, такой готовности нет, и все разговоры о переговорах не имеют под собой основы.
«Я точно знаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский не готов идти на какие-либо серьезные уступки — что он скорее просто отойдет», — заявил Деттмеру консультант, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что президент Украины не хочет быть тем, кто уступит территории в обмен на мир.
Летом Зеленский признал возможность ведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на наличие внутригосударственного запрета. Однако позже он заявил, что страна не готова идти на уступки своих территорий ради достижения мира. По его словам, Киев не примет остановку конфликта по текущей линии соприкосновения. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.
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