Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах

Зеленский заявил о неготовности обменивать территории ради мира

25 августа 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Украина не готова обменивать свои территории на мирное соглашение, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не готова идти на уступки своих территорий ради достижения мира. Об этом он сообщил в интервью. «Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — приводит слова Зеленского издание argumenti.ru. Он также добавил, что Киев не примет остановку конфликта по текущей линии соприкосновения. Президент РФ Владимир Путин 12 августа выразил позицию, что Россия не будет вступать в диалог с украинским правительством, которое организует атаки по ядерным объектам страны и мирным жителям. Российский лидер заявил, что Киев, имея поддержку западных стран, стремится укрепить свои позиции в преддверии будущих переговоров. Однако на данный момент, по мнению Путина, нет представления о темах для дискуссий с украинскими властями. В июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, высказался против идеи заключения мирного договора с Россией. В тот же период Зеленский признал возможность ведения мирных переговоров с российским лидером, несмотря на наличие внутригосударственного запрета. В США ранее сообщили о том, что ситуация в Курской области привела к срыву необъявленных мирных переговоров между Россией и Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не готова идти на уступки своих территорий ради достижения мира. Об этом он сообщил в интервью. «Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — приводит слова Зеленского издание argumenti.ru. Он также добавил, что Киев не примет остановку конфликта по текущей линии соприкосновения. Президент РФ Владимир Путин 12 августа выразил позицию, что Россия не будет вступать в диалог с украинским правительством, которое организует атаки по ядерным объектам страны и мирным жителям. Российский лидер заявил, что Киев, имея поддержку западных стран, стремится укрепить свои позиции в преддверии будущих переговоров. Однако на данный момент, по мнению Путина, нет представления о темах для дискуссий с украинскими властями. В июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, высказался против идеи заключения мирного договора с Россией. В тот же период Зеленский признал возможность ведения мирных переговоров с российским лидером, несмотря на наличие внутригосударственного запрета. В США ранее сообщили о том, что ситуация в Курской области привела к срыву необъявленных мирных переговоров между Россией и Украиной.