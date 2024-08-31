Диетолог раскрыла легкий рецепт напитка для похудения

Диетолог Ананд: огуречно-мятная вода поможет эффективно сбросить вес
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Высокое содержание воды в огурце поможет утолить голод и подавить аппетит
Высокое содержание воды в огурце поможет утолить голод и подавить аппетит Фото:

Индийский диетолог Гаури Ананд поделилась простым рецептом напитка, который может помочь в похудении. По ее словам, огуречно-мятная вода является вкусным и низкокалорийным средством для снижения веса.

«Огурцы придают воде тонкий вкус и прохладу, а листья мяты обеспечивают освежающий и бодрящий аромат. Такое сочетание делает напиток вкусным и полезным, низкокалорийным и помогающим эффективно сбросить вес», — заявила диетолог изданию Healthshots. Высокое содержание воды в нем утоляет голод и способствует ощущению сытости, что делает его естественным средством для подавления аппетита.

Для приготовления этого напитка понадобится всего несколько ингредиентов: свежий огурец, нарезанный ломтиками, горсть свежих листьев мяты и литр воды. Эксперт рекомендует вымыть огурец и мяту, нарезать огурец тонкими кружочками, положить их в кувшин, залить водой и настоять в холодильнике. Для разнообразия можно добавить лимонный сок, мед или кленовый сироп, а также газированную воду для создания игристого напитка.

Ранее сообщалось, что по исследованиям ученых зеленый чай и вода с тмином способствуют сжиганию жира на животе. Желаемый результат можно достичь, если заменить кофе и черный чай на эти напитки.

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Индийский диетолог Гаури Ананд поделилась простым рецептом напитка, который может помочь в похудении. По ее словам, огуречно-мятная вода является вкусным и низкокалорийным средством для снижения веса. «Огурцы придают воде тонкий вкус и прохладу, а листья мяты обеспечивают освежающий и бодрящий аромат. Такое сочетание делает напиток вкусным и полезным, низкокалорийным и помогающим эффективно сбросить вес», — заявила диетолог изданию Healthshots. Высокое содержание воды в нем утоляет голод и способствует ощущению сытости, что делает его естественным средством для подавления аппетита. Для приготовления этого напитка понадобится всего несколько ингредиентов: свежий огурец, нарезанный ломтиками, горсть свежих листьев мяты и литр воды. Эксперт рекомендует вымыть огурец и мяту, нарезать огурец тонкими кружочками, положить их в кувшин, залить водой и настоять в холодильнике. Для разнообразия можно добавить лимонный сок, мед или кленовый сироп, а также газированную воду для создания игристого напитка. Ранее сообщалось, что по исследованиям ученых зеленый чай и вода с тмином способствуют сжиганию жира на животе. Желаемый результат можно достичь, если заменить кофе и черный чай на эти напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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