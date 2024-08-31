Диетолог раскрыла легкий рецепт напитка для похудения

Индийский диетолог Гаури Ананд поделилась простым рецептом напитка, который может помочь в похудении. По ее словам, огуречно-мятная вода является вкусным и низкокалорийным средством для снижения веса.
«Огурцы придают воде тонкий вкус и прохладу, а листья мяты обеспечивают освежающий и бодрящий аромат. Такое сочетание делает напиток вкусным и полезным, низкокалорийным и помогающим эффективно сбросить вес», — заявила диетолог изданию Healthshots. Высокое содержание воды в нем утоляет голод и способствует ощущению сытости, что делает его естественным средством для подавления аппетита.
Для приготовления этого напитка понадобится всего несколько ингредиентов: свежий огурец, нарезанный ломтиками, горсть свежих листьев мяты и литр воды. Эксперт рекомендует вымыть огурец и мяту, нарезать огурец тонкими кружочками, положить их в кувшин, залить водой и настоять в холодильнике. Для разнообразия можно добавить лимонный сок, мед или кленовый сироп, а также газированную воду для создания игристого напитка.
Ранее сообщалось, что по исследованиям ученых зеленый чай и вода с тмином способствуют сжиганию жира на животе. Желаемый результат можно достичь, если заменить кофе и черный чай на эти напитки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.