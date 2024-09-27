FT: плохая подготовка морпехов ВСУ заставляет Киев нервничать

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Плохая подготовка увеличивает потери в рядах ВСУ, пишет FT
Плохая подготовка увеличивает потери в рядах ВСУ, пишет FT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Плохая подготовка морпехов ВСУ вызывает серьезные беспокойства в Киеве. Украинские командиры все больше обеспокоены недостатками в живой силе, особенно касающимися качества новобранцев. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на командира ВСУ.

«Украинские войска и их командиры все больше обеспокоены проблемами с живой силой, особенно качеством новобранцев», — передает слова командира газета. Он добавил, что пехота ВСУ страдает от истощения и низкого морального духа. Многие солдаты покидают свои позиции, что позволяет России освобождать территорию.

Один из командиров отметил, что новобранцы лишены базовых боевых навыков и часто бегут при первых атаках. От 50 до 70% новых пехотинцев получают ранения или погибают всего через несколько дней. Военные аналитики подчеркивают, что новички психологически и физически не готовы к боевым действиям, что приводит к тяжелым последствиям.

Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях, испытывают значительные потери из-за низкой подготовки. Это также отмечал генерал-майор спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, указав, что новобранцы, собранные за полгода, активно погибают на фронте. По его словам, многие мобилизованные прошли лишь короткое обучение и столкнулись с неэффективной мобилизацией.

Алаудинов также сообщал, что некоторые военные отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметила в соцсетях, что военнослужащие с минимальной подготовкой не готовы к боевым действиям, передает «Национальная служба новостей».

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Плохая подготовка морпехов ВСУ вызывает серьезные беспокойства в Киеве. Украинские командиры все больше обеспокоены недостатками в живой силе, особенно касающимися качества новобранцев. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на командира ВСУ. «Украинские войска и их командиры все больше обеспокоены проблемами с живой силой, особенно качеством новобранцев», — передает слова командира газета. Он добавил, что пехота ВСУ страдает от истощения и низкого морального духа. Многие солдаты покидают свои позиции, что позволяет России освобождать территорию. Один из командиров отметил, что новобранцы лишены базовых боевых навыков и часто бегут при первых атаках. От 50 до 70% новых пехотинцев получают ранения или погибают всего через несколько дней. Военные аналитики подчеркивают, что новички психологически и физически не готовы к боевым действиям, что приводит к тяжелым последствиям. Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях, испытывают значительные потери из-за низкой подготовки. Это также отмечал генерал-майор спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, указав, что новобранцы, собранные за полгода, активно погибают на фронте. По его словам, многие мобилизованные прошли лишь короткое обучение и столкнулись с неэффективной мобилизацией. Алаудинов также сообщал, что некоторые военные отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметила в соцсетях, что военнослужащие с минимальной подготовкой не готовы к боевым действиям, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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