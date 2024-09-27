Плохая подготовка морпехов ВСУ вызывает серьезные беспокойства в Киеве. Украинские командиры все больше обеспокоены недостатками в живой силе, особенно касающимися качества новобранцев. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на командира ВСУ.
«Украинские войска и их командиры все больше обеспокоены проблемами с живой силой, особенно качеством новобранцев», — передает слова командира газета. Он добавил, что пехота ВСУ страдает от истощения и низкого морального духа. Многие солдаты покидают свои позиции, что позволяет России освобождать территорию.
Один из командиров отметил, что новобранцы лишены базовых боевых навыков и часто бегут при первых атаках. От 50 до 70% новых пехотинцев получают ранения или погибают всего через несколько дней. Военные аналитики подчеркивают, что новички психологически и физически не готовы к боевым действиям, что приводит к тяжелым последствиям.
Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях, испытывают значительные потери из-за низкой подготовки. Это также отмечал генерал-майор спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, указав, что новобранцы, собранные за полгода, активно погибают на фронте. По его словам, многие мобилизованные прошли лишь короткое обучение и столкнулись с неэффективной мобилизацией.
Алаудинов также сообщал, что некоторые военные отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметила в соцсетях, что военнослужащие с минимальной подготовкой не готовы к боевым действиям, передает «Национальная служба новостей».
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