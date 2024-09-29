Происшествия WarGonzo узнал, что случилось с «убитым» российским полковником Коломейцевым Варгонзо: «убитый» российский полковник Коломейцев жив 29 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + В интернете появилась информация о том, что ГУР Минобороны Украины якобы убили полковника ВС РФ Алексея Коломейцева Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский полковник Алексей Коломейцев, якобы убитый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, оказался жив. Украинские источники распространили недостоверную информацию о его смерти. «Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев — фейк. Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — пишет telegram-канал WarGonzo. Кроме того, Коломейцев уже недействующий военнослужащий. Он давно отдыхает на пенсии. Вчера, 28 сентября, украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Московской области. При этом спецслужбами были опубликованы фото военнослужащего в крови, однако достоверность снимков не подтвердили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский полковник Алексей Коломейцев, якобы убитый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, оказался жив. Украинские источники распространили недостоверную информацию о его смерти. «Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев — фейк. Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — пишет telegram-канал WarGonzo. Кроме того, Коломейцев уже недействующий военнослужащий. Он давно отдыхает на пенсии. Вчера, 28 сентября, украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Московской области. При этом спецслужбами были опубликованы фото военнослужащего в крови, однако достоверность снимков не подтвердили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям