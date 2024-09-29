WarGonzo узнал, что случилось с «убитым» российским полковником Коломейцевым

Российский полковник Алексей Коломейцев, якобы убитый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, оказался жив. Украинские источники распространили недостоверную информацию о его смерти.
«Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев — фейк. Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — пишет telegram-канал WarGonzo.
Кроме того, Коломейцев уже недействующий военнослужащий. Он давно отдыхает на пенсии.
Вчера, 28 сентября, украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Московской области. При этом спецслужбами были опубликованы фото военнослужащего в крови, однако достоверность снимков не подтвердили.
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