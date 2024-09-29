WarGonzo узнал, что случилось с «убитым» российским полковником Коломейцевым

Варгонзо: «убитый» российский полковник Коломейцев жив
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В интернете появилась информация о том, что ГУР Минобороны Украины якобы убили полковника ВС РФ Алексея Коломейцева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский полковник Алексей Коломейцев, якобы убитый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, оказался жив. Украинские источники распространили недостоверную информацию о его смерти.

«Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев — фейк. Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — пишет telegram-канал WarGonzo.

Кроме того, Коломейцев уже недействующий военнослужащий. Он давно отдыхает на пенсии.

Вчера, 28 сентября, украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Московской области. При этом спецслужбами были опубликованы фото военнослужащего в крови, однако достоверность снимков не подтвердили.

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Российский полковник Алексей Коломейцев, якобы убитый главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, оказался жив. Украинские источники распространили недостоверную информацию о его смерти. «Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев — фейк. Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров», — пишет telegram-канал WarGonzo. Кроме того, Коломейцев уже недействующий военнослужащий. Он давно отдыхает на пенсии. Вчера, 28 сентября, украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Московской области. При этом спецслужбами были опубликованы фото военнослужащего в крови, однако достоверность снимков не подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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