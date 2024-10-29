Умер советник гендиректора «Росатома» Черемисинов, игравший в клубе знатоков

29 октября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Умер советник генерального директора «Росатом» Андрей Черемисинов, ему было 55 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советник генерального директора «Росатома» и бывший участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщил бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов. «Беда не приходит одна. Две недели назад ушел из жизни создатель Сети НН А.С. Лерман. Сегодня ушел последний генеральный директор Черемисинов Андрей Валерьевич. 55 лет. Ужасно. Светлая ему память», — написал Булавинов на своей странице в «ВКонтакте». Черемисинов активно участвовал в телевизионной программе «Что? Где? Когда?», где на протяжении более семи лет представлял интересы госкорпорации, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом». Программа выразила благодарность и соболезнования его семье и коллегам. Андрей Черемисинов работал заместителем руководителя департамента коммуникаций в Государственной корпорации «Росатом». В последнее время он занимал позицию советника генерального директора этой организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник генерального директора «Росатома» и бывший участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщил бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов. «Беда не приходит одна. Две недели назад ушел из жизни создатель Сети НН А.С. Лерман. Сегодня ушел последний генеральный директор Черемисинов Андрей Валерьевич. 55 лет. Ужасно. Светлая ему память», — написал Булавинов на своей странице в «ВКонтакте». Черемисинов активно участвовал в телевизионной программе «Что? Где? Когда?», где на протяжении более семи лет представлял интересы госкорпорации, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом». Программа выразила благодарность и соболезнования его семье и коллегам. Андрей Черемисинов работал заместителем руководителя департамента коммуникаций в Государственной корпорации «Росатом». В последнее время он занимал позицию советника генерального директора этой организации.