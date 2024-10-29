29 октября 2024

Песни SHAMAN попали в школьную программу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт SHAMAN. Екатеринбург , шаман, shaman, дронов ярослав
Школьники Читы начали петь на уроках музыки песни SHAMANa Фото:

Творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включили в школьную программу по музыке в Чите. Учащиеся седьмых и восьмых классов будут заниматься изучением его песен наряду с произведениями классической музыки.

«Программа обучения включает в себя не только классические композиции, но и современные песни, такие как „Я русский“ от SHAMAN. Учащиеся исполняют эту песню хором во время занятий. Также в программу включены композиции Олега Газманова и группы „Любэ“», — об этом говорится в telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на педагога Татьяну Ларионову.

Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов выпустил клип на свою песню «Отец», посвященную участнику спецоперации на Украине, погибшему на фронте. Он исполнил ее вместе с 11-летним Егором — сыном бойца-героя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включили в школьную программу по музыке в Чите. Учащиеся седьмых и восьмых классов будут заниматься изучением его песен наряду с произведениями классической музыки. «Программа обучения включает в себя не только классические композиции, но и современные песни, такие как „Я русский“ от SHAMAN. Учащиеся исполняют эту песню хором во время занятий. Также в программу включены композиции Олега Газманова и группы „Любэ“», — об этом говорится в telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на педагога Татьяну Ларионову. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов выпустил клип на свою песню «Отец», посвященную участнику спецоперации на Украине, погибшему на фронте. Он исполнил ее вместе с 11-летним Егором — сыном бойца-героя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...