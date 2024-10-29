Песни SHAMAN попали в школьную программу

29 октября 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Школьники Читы начали петь на уроках музыки песни SHAMANa Фото: Илья Московец © URA.RU Творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включили в школьную программу по музыке в Чите. Учащиеся седьмых и восьмых классов будут заниматься изучением его песен наряду с произведениями классической музыки. «Программа обучения включает в себя не только классические композиции, но и современные песни, такие как „Я русский“ от SHAMAN. Учащиеся исполняют эту песню хором во время занятий. Также в программу включены композиции Олега Газманова и группы „Любэ“», — об этом говорится в telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на педагога Татьяну Ларионову. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов выпустил клип на свою песню «Отец», посвященную участнику спецоперации на Украине, погибшему на фронте. Он исполнил ее вместе с 11-летним Егором — сыном бойца-героя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, включили в школьную программу по музыке в Чите. Учащиеся седьмых и восьмых классов будут заниматься изучением его песен наряду с произведениями классической музыки. «Программа обучения включает в себя не только классические композиции, но и современные песни, такие как „Я русский“ от SHAMAN. Учащиеся исполняют эту песню хором во время занятий. Также в программу включены композиции Олега Газманова и группы „Любэ“», — об этом говорится в telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на педагога Татьяну Ларионову. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов выпустил клип на свою песню «Отец», посвященную участнику спецоперации на Украине, погибшему на фронте. Он исполнил ее вместе с 11-летним Егором — сыном бойца-героя.