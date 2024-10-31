Проект по повышению рождаемости в трех регионах России реформировали

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Проект по повышению рождаемости продлили
Проект по повышению рождаемости продлили Фото:

Проект по повышению уровня рождаемости, реализуемый в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях и изначально запланированный до 31 декабря 2024 года, получил продление до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«B пункте 1 слова „31 декабря 2024 г.“ заменить словами „31 декабря 2025 г.“, — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме того, руководству пилотных областей поручили вместе с уполномоченными структурами проанализировать эффективность проекта до 31 марта 2025 года. Это позволит оценить итоги проекта и определить дальнейшие шаги в политике стимулирования рождаемости.

В 2024 году в России был зафиксирован безпрецедентно низкий уровень рождаемости, аналогичный показателям 1999 года, последовавшего за финансовым кризисом. За первые шесть месяцев текущего года число новорожденных уменьшилось на 16,6 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Проект по повышению уровня рождаемости, реализуемый в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях и изначально запланированный до 31 декабря 2024 года, получил продление до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «B пункте 1 слова „31 декабря 2024 г.“ заменить словами „31 декабря 2025 г.“, — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правительства. Кроме того, руководству пилотных областей поручили вместе с уполномоченными структурами проанализировать эффективность проекта до 31 марта 2025 года. Это позволит оценить итоги проекта и определить дальнейшие шаги в политике стимулирования рождаемости. В 2024 году в России был зафиксирован безпрецедентно низкий уровень рождаемости, аналогичный показателям 1999 года, последовавшего за финансовым кризисом. За первые шесть месяцев текущего года число новорожденных уменьшилось на 16,6 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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