Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО

17 декабря 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны 12-15 систем ПВО для защиты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После массированного ракетного удара по Украине 13 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в обещанных Западом системах ПВО. По его словам, поставка этих систем является компенсацией за отказ пригласить Украину в НАТО. «Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это обещание было выполнено», — заявил Зеленский при обращении к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, в который входят Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Эстония, Латвия, Литва. Украинский лидер отметил, что стране требуются 12-15 систем для защиты воздушного пространства. Зеленский подчеркнул, что обращается конкретно к США и Европе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массированного ракетного удара по Украине 13 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в обещанных Западом системах ПВО. По его словам, поставка этих систем является компенсацией за отказ пригласить Украину в НАТО. «Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это обещание было выполнено», — заявил Зеленский при обращении к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, в который входят Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Эстония, Латвия, Литва. Украинский лидер отметил, что стране требуются 12-15 систем для защиты воздушного пространства. Зеленский подчеркнул, что обращается конкретно к США и Европе.