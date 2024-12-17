Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны 12-15 систем ПВО для защиты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После массированного ракетного удара по Украине 13 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в обещанных Западом системах ПВО. По его словам, поставка этих систем является компенсацией за отказ пригласить Украину в НАТО.

«Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это обещание было выполнено», — заявил Зеленский при обращении к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, в который входят Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.

Украинский лидер отметил, что стране требуются 12-15 систем для защиты воздушного пространства. Зеленский подчеркнул, что обращается конкретно к США и Европе.

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После массированного ракетного удара по Украине 13 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что его страна нуждается в обещанных Западом системах ПВО. По его словам, поставка этих систем является компенсацией за отказ пригласить Украину в НАТО. «Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это обещание было выполнено», — заявил Зеленский при обращении к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, в который входят Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Эстония, Латвия, Литва. Украинский лидер отметил, что стране требуются 12-15 систем для защиты воздушного пространства. Зеленский подчеркнул, что обращается конкретно к США и Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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