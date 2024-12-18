18 декабря 2024

Депутат Свищев и футболист Комличенко поссорились из-за помидоров: суть скандала

Депутат Свищев и футболист Комличенко поссорились из-за помидоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Свищев раскритиковал футболиста из-за высказывания о ценах
Свищев раскритиковал футболиста из-за высказывания о ценах Фото:

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев пристыдил форварда «Ростова» Николая Комличенко за жалобы на высокие цены на продукты. Ранее футболист заявил, что его пугает и шокирует стоимость товаров. Из-за чего начался конфликт, чем известен нападающий Комличенко, как связан со спортом Дмитрий Свищев — читайте в материале URA.RU.

Зарождение конфликта

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в беседе с «Чемпионат.com» сказал, что его пугают и шокируют цены на продукты. Так, по его словам, «есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит».

На высказывание отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он заявил, что футболист мог бы жить и поскромнее.

«Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — сказал депутат.

Чем известен Комличенко

Николай Комличенко — российский форвард, наиболее известен по своему выступлению в чемпионате Чехии. Там нападающий отыграл в общей сложности три сезона за клубы «Млада-Болеслав» и «Слован», проведя 76 матчей и забив 46 мячей.

Самым результативным стал сезон 2018-19 годов, когда Комличенко стал лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим легионером чемпионата Чехии. За тот сезон он забил 29 голов. После этого он перешел в московское «Динамо». В 2021 году форвард перешел в «Ростов» на правах аренды, где через год подписал полноценный контракт, который действует до сих пор.

Кто такой Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев — депутат Государственной Думы от ЛДПР, мастер спорта по горным лыжам. С 2010 года является президентом Федерации керлинга России. С 12 октября 2021 по 23 июля 2024 года занимал должность председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, с 17 декабря он стал первым заместителем председателя комитета. 13 декабря Свищев вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России. Инициировал и организовал Всероссийскую любительскую лигу по кёрлингу.

Ранее Свищев комментировал дело о допинге Валиевой, скандал допинг-пробами украинского футболиста Мудрика, и приговор российскому хоккеисту в Польше.

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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев пристыдил форварда «Ростова» Николая Комличенко за жалобы на высокие цены на продукты. Ранее футболист заявил, что его пугает и шокирует стоимость товаров. Из-за чего начался конфликт, чем известен нападающий Комличенко, как связан со спортом Дмитрий Свищев — читайте в материале URA.RU. Зарождение конфликта Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в беседе с «Чемпионат.com» сказал, что его пугают и шокируют цены на продукты. Так, по его словам, «есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит». На высказывание отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он заявил, что футболист мог бы жить и поскромнее. «Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — сказал депутат. Чем известен Комличенко Николай Комличенко — российский форвард, наиболее известен по своему выступлению в чемпионате Чехии. Там нападающий отыграл в общей сложности три сезона за клубы «Млада-Болеслав» и «Слован», проведя 76 матчей и забив 46 мячей. Самым результативным стал сезон 2018-19 годов, когда Комличенко стал лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим легионером чемпионата Чехии. За тот сезон он забил 29 голов. После этого он перешел в московское «Динамо». В 2021 году форвард перешел в «Ростов» на правах аренды, где через год подписал полноценный контракт, который действует до сих пор. Кто такой Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев — депутат Государственной Думы от ЛДПР, мастер спорта по горным лыжам. С 2010 года является президентом Федерации керлинга России. С 12 октября 2021 по 23 июля 2024 года занимал должность председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, с 17 декабря он стал первым заместителем председателя комитета. 13 декабря Свищев вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России. Инициировал и организовал Всероссийскую любительскую лигу по кёрлингу. Ранее Свищев комментировал дело о допинге Валиевой, скандал допинг-пробами украинского футболиста Мудрика, и приговор российскому хоккеисту в Польше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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