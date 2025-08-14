Путин по пути на Аляску посетит российский регион

Президент России Владимир Путин по пути на российско-американский саммит на Аляске совершит поездку в один из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент традиционно использует дальние поездки на восток для посещения российских субъектов.
«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», — пояснил представитель Кремля в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
Переговоры между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — назначены на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Главными темами обсуждения станут урегулирование конфликта на Украине и вопросы, касающиеся двусторонних отношений между государствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.