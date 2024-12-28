После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США все больше стран Запада начали скептически относиться к поддержке Украины. Об этом пишут американские журналисты, акцентируя внимание на недавней встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным.
«Словакия рассматривается как часть растущей группы стран Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, которые скептически относятся к поддержке Украины и поддерживают переговоры с Россией. Официально позиции большинства стран по-прежнему твердо проукраинские, но ситуация „за кулисами“ уже некоторое время меняется, особенно после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США», — передают авторы Advance.
Авторы материала отмечают, что если бы победу на выборах в Штатах одержала вице-президент Камала Харрис, то Европа не так бы активно выражала свой негатив в адрес Украины. Журналисты подытоживают, что с течением времени ослабление поддержки Киева со стороны Запада будет только расти.
После того, как Украина заявила, что не будет продлевать контракт на транзит российской нефти через свою страну, в Москву лично прилетел премьер Словакии Фицо. Он пообщался с Путиным, обсудив тему переговоров, а также затронув конфликт на Украине в целом, передает телеканал «Царьград». Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить Фицо в открытии нового фронта против его страны.
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