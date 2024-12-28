Advance: в Европе все меньше хотят помогать Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победа Дональда Трампа на президентских выборах спровоцировала негатив Европы в адрес Украины, передает Advance
Победа Дональда Трампа на президентских выборах спровоцировала негатив Европы в адрес Украины, передает Advance Фото:

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США все больше стран Запада начали скептически относиться к поддержке Украины. Об этом пишут американские журналисты, акцентируя внимание на недавней встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным. 

«Словакия рассматривается как часть растущей группы стран Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, которые скептически относятся к поддержке Украины и поддерживают переговоры с Россией. Официально позиции большинства стран по-прежнему твердо проукраинские, но ситуация „за кулисами“ уже некоторое время меняется, особенно после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США», — передают авторы Advance.

Авторы материала отмечают, что если бы победу на выборах в Штатах одержала вице-президент Камала Харрис, то Европа не так бы активно выражала свой негатив в адрес Украины. Журналисты подытоживают, что с течением времени ослабление поддержки Киева со стороны Запада будет только расти.

После того, как Украина заявила, что не будет продлевать контракт на транзит российской нефти через свою страну, в Москву лично прилетел премьер Словакии Фицо. Он пообщался с Путиным, обсудив тему переговоров, а также затронув конфликт на Украине в целом, передает телеканал «Царьград». Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить Фицо в открытии нового фронта против его страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США все больше стран Запада начали скептически относиться к поддержке Украины. Об этом пишут американские журналисты, акцентируя внимание на недавней встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным.  «Словакия рассматривается как часть растущей группы стран Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, которые скептически относятся к поддержке Украины и поддерживают переговоры с Россией. Официально позиции большинства стран по-прежнему твердо проукраинские, но ситуация „за кулисами“ уже некоторое время меняется, особенно после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США», — передают авторы Advance. Авторы материала отмечают, что если бы победу на выборах в Штатах одержала вице-президент Камала Харрис, то Европа не так бы активно выражала свой негатив в адрес Украины. Журналисты подытоживают, что с течением времени ослабление поддержки Киева со стороны Запада будет только расти. После того, как Украина заявила, что не будет продлевать контракт на транзит российской нефти через свою страну, в Москву лично прилетел премьер Словакии Фицо. Он пообщался с Путиным, обсудив тему переговоров, а также затронув конфликт на Украине в целом, передает телеканал «Царьград». Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить Фицо в открытии нового фронта против его страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...