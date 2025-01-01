В Европе заявили, что справятся без российского газа

Европейская инфраструктура справится с прекращением поставок российского газа через Украину с помощью альтернативных маршрутов. Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК).
«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам», — заявил представитель ЕК. Слова передает агентство Reuters.
Ранее одним из альтернативных источников рассматривался Азербайджан. В сентябре этого года президент Ильхам Алиев сообщил, что он получил предложения от европейских, российских и украинских властей о транзите российского газа через территорию Азербайджана. Об этом писал «Ридус».
В связи с окончанием действия договора с «Нафтогаз Украины», 1 января 2025 года компания «Газпром» прекратила осуществлять транзит газа через территорию Украины. Договор действовал с 30 декабря 2019 года.
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