В Ленинградском зоопарке в Петербурге объявили санитарный день

В Ленинградском зоопарке в Петербурге пройдет санитарный день
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После санитарного дня все экспозиции и павильоны будут вновь открыты для посетителей
После санитарного дня все экспозиции и павильоны будут вновь открыты для посетителей Фото:

Ленинградский зоопарк 10 февраля будет закрыт для посещения в связи с проведением санитарного дня. Этот день будет посвящен уборке территории и уходу за животными, чтобы обеспечить им наилучшие условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Зоопарк будет рад приветствовать вас в другие дни. Рабочие часы в зоопарке с 10:00 до 20:00. Кассы и вход закрываются на час раньше — в 19:00», — сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в своем telegram-канале.

После санитарного дня все экспозиции и павильоны будут вновь открыты для посетителей. Визит в зоопарк — это не только возможность интересно провести время, но и поддержать усилия по сохранению и защите различных видов животных.

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Ленинградский зоопарк 10 февраля будет закрыт для посещения в связи с проведением санитарного дня. Этот день будет посвящен уборке территории и уходу за животными, чтобы обеспечить им наилучшие условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. «Зоопарк будет рад приветствовать вас в другие дни. Рабочие часы в зоопарке с 10:00 до 20:00. Кассы и вход закрываются на час раньше — в 19:00», — сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в своем telegram-канале. После санитарного дня все экспозиции и павильоны будут вновь открыты для посетителей. Визит в зоопарк — это не только возможность интересно провести время, но и поддержать усилия по сохранению и защите различных видов животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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