Насколько сильной окажется магнитная буря 13 февраля: прогноз солнечной активности

В этом феврале метеозависимым людям не позавидуешь. Солнечная активность регулярно приводит к магнитным бурям последние несколько недель. О том, ждать ли новый всплеск геомагнитной активности — в материале URA.RU.
Вспышки на солнце 13 февраля 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, индекс солнечной активности продолжает оставаться на высоком «оранжевом» уровне. Ученые регулярно фиксируют вспышки на Солнце: за последние несколько суток эксперты насчитали 10 всплесков активности класса С и выше.
Будет ли магнитная буря 13 февраля 2025 года
Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность утром 13 февраля. Начиная с полуночи и до 6 часов утра уровень возбужденности магнитосферы поднимется до «оранжевого» четвертого уровня по Кр-индексу.
Вероятность спокойной магнитосферы эксперты оценивают лишь в 19%. Шанс геомагнитных возмущений — 25%, а возможность магнитной бури — 56%.
Прогноз магнитных бурь на февраль
Ученые предполагают, что магнитная буря продлится несколько дней, с 13 по 14 февраля. Затем резкий всплеск геомагнитной активности произойдет в конце месяца: начиная с 27 февраля уровень возбужденности магнитосферы поднимется до «оранжевого» уровня и продержится в таком состоянии до 2 марта.
Как пережить магнитную бурю метеозависимым
Чтобы комфортнее переносить магнитные бури, врачи советуют поддерживать свой организм в тонусе и вести здоровый образ жизни. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — рассказала невролог Юлия Каракулова. «Люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в том числе, гормональные расстройства, находятся в группе риска и в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы».
Легче переносить магнитные бури поможет здоровый сон, сбалансированное питание и регулярный отдых. Врачи также советуют регулярно заниматься спортом, чтобы улучшить общее самочувствие. А также отказаться от вредных привычек — алкоголь и табак усугубят симптомы метеозависимости.
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