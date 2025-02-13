Путин подписал указ об индексации военных пенсий россиянам

Владимир Путин подписал указ об индексации военных пенсий на 9,5%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации военных выплат пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
О планах провести соответствующие индексации сообщалось еще в начале февраля. Закон сначала был внесен в Госдуму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.