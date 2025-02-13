13 февраля 2025

Путин подписал указ об индексации военных пенсий россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал указ об индексации военных пенсий на 9,5%
Владимир Путин подписал указ об индексации военных пенсий на 9,5% Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации военных выплат пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

О планах провести соответствующие индексации сообщалось еще в начале февраля. Закон сначала был внесен в Госдуму.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации военных выплат пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. О планах провести соответствующие индексации сообщалось еще в начале февраля. Закон сначала был внесен в Госдуму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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