Рыбу-предвестника «Судного дня» нашли выброшенной на берег на Канарских островах. Видео

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Рыбу нашли выброшенной на пляж, хотя она обитает в глубоководье
Рыбу нашли выброшенной на пляж, хотя она обитает в глубоководье Фото:

На пляже Плайя-Кемада, расположенном на Канарских островах, была найдена редкая рыба, известная как «рыба Судного дня» или сельдяной король. Об этом сообщает британское издание Need To Know.

«Ремень-рыбу часто считают плохим предзнаменованием, если ее увидеть за пределами ее естественной среды обитания — глубин океана. Морское существо было обнаружено купальщиками 10 февраля и вызвало беспокойство в Интернете. „Посланник морского бога“, — исторически связан с предвидением катастрофических событий, таких как землетрясения, ураганы, цунами и циклоны», — отметило издание и опубликовало кадры, распространенные в интернете.

Ранее радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир необычно большое количество загадочных сообщений, всего 25 за день. Сообщения, передаваемые станцией, включали в себя различные случайные слова и словосочетания, такие как «синопсис», «нарта», «бульвар», «плагиат», «одоферт», «микропора» и многие другие.

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На пляже Плайя-Кемада, расположенном на Канарских островах, была найдена редкая рыба, известная как «рыба Судного дня» или сельдяной король. Об этом сообщает британское издание Need To Know. «Ремень-рыбу часто считают плохим предзнаменованием, если ее увидеть за пределами ее естественной среды обитания — глубин океана. Морское существо было обнаружено купальщиками 10 февраля и вызвало беспокойство в Интернете. „Посланник морского бога“, — исторически связан с предвидением катастрофических событий, таких как землетрясения, ураганы, цунами и циклоны», — отметило издание и опубликовало кадры, распространенные в интернете. Ранее радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир необычно большое количество загадочных сообщений, всего 25 за день. Сообщения, передаваемые станцией, включали в себя различные случайные слова и словосочетания, такие как «синопсис», «нарта», «бульвар», «плагиат», «одоферт», «микропора» и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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