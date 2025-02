Рыбу-предвестника «Судного дня» нашли выброшенной на берег на Канарских островах. Видео

На пляже Плайя-Кемада, расположенном на Канарских островах, была найдена редкая рыба, известная как «рыба Судного дня» или сельдяной король. Об этом сообщает британское издание Need To Know. «Ремень-рыбу часто считают плохим предзнаменованием, если ее увидеть за пределами ее естественной среды обитания — глубин океана. Морское существо было обнаружено купальщиками 10 февраля и вызвало беспокойство в Интернете. „Посланник морского бога", — исторически связан с предвидением катастрофических событий, таких как землетрясения, ураганы, цунами и циклоны», — отметило издание и опубликовало кадры, распространенные в интернете. Ранее радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир необычно большое количество загадочных сообщений, всего 25 за день. Сообщения, передаваемые станцией, включали в себя различные случайные слова и словосочетания, такие как «синопсис», «нарта», «бульвар», «плагиат», «одоферт», «микропора» и многие другие.

