Трамп одобрил миллиардный иск Меланьи к сыну Байдена за клевету

Президент США Дональд Трамп публично поддержал намерение своей супруги Меланьи подать иск против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера. Его слова передает Fox News.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — заявил Трамп. Сумма исковых требований составляет один миллиард долларов по обвинению в клевете, связанной с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Мелания Трамп потребовала от Хантера Байдена опровергнуть клеветнические заявления, связанные с ее именем и банкиром Джеффри Эпштейном. Байден-младший утверждал, что Эпштейн познакомил Меланию и Дональда, в то время как Трампы заявляют, что их познакомил другой человек. Если Байден не откажется от своих заявлений, Мелания угрожает подать в суд на сумму более одного млрд долларов.

