Трамп потратил на разговор с президентом Польши всего 10 минут

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Встреча Трампа и Дуды началась с опозданием на час
Встреча Трампа и Дуды началась с опозданием на час Фото:

Длительность встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды составила всего десять минут. Об этом сообщает польское агентство Polska Agencja Prasowa.

«Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — заявил Дуда в интервью Polska Agencja Prasowa. По информации издания, мероприятие началось с опозданием на час от запланированного времени. Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся интересов и безопасности Польши.

В Вашингтоне 22 февраля прошли переговоры между Трампом и Дудой. Президент Польши оказался первым лидером из Европы, которого приняли в Соединенных Штатах после вступления Трампа в должность. В рамках своего визита, президент Польши также провел обсуждение вопросов сотрудничества с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Царьград».

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Длительность встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды составила всего десять минут. Об этом сообщает польское агентство Polska Agencja Prasowa. «Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — заявил Дуда в интервью Polska Agencja Prasowa. По информации издания, мероприятие началось с опозданием на час от запланированного времени. Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся интересов и безопасности Польши. В Вашингтоне 22 февраля прошли переговоры между Трампом и Дудой. Президент Польши оказался первым лидером из Европы, которого приняли в Соединенных Штатах после вступления Трампа в должность. В рамках своего визита, президент Польши также провел обсуждение вопросов сотрудничества с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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