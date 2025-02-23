Трамп потратил на разговор с президентом Польши всего 10 минут

Длительность встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды составила всего десять минут. Об этом сообщает польское агентство Polska Agencja Prasowa.
«Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — заявил Дуда в интервью Polska Agencja Prasowa. По информации издания, мероприятие началось с опозданием на час от запланированного времени. Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся интересов и безопасности Польши.
В Вашингтоне 22 февраля прошли переговоры между Трампом и Дудой. Президент Польши оказался первым лидером из Европы, которого приняли в Соединенных Штатах после вступления Трампа в должность. В рамках своего визита, президент Польши также провел обсуждение вопросов сотрудничества с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает «Царьград».
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