У многоэтажки в Балаково произошел взрыв, есть пострадавшие

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ЧП могло произойти из-за взрывного устройства (архивное фото)
ЧП могло произойти из-за взрывного устройства (архивное фото) Фото:

У многоэтажного дома в Балаково (Саратовская область) произошел взрыв. ЧП, как сообщает telegram-канал Baza, случилось на набережной Леонова. 

«Взрыв произошел рядом с домом на набережной Леонова. Предварительно, у дома сдетонировало взрывное устройство», — пишет автор поста. Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, находившаяся неподалеку. Ее экстренно госпитализировали с травмами ног и спины. На месте работают сотрудники спецслужб. 

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У многоэтажного дома в Балаково (Саратовская область) произошел взрыв. ЧП, как сообщает telegram-канал Baza, случилось на набережной Леонова.  «Взрыв произошел рядом с домом на набережной Леонова. Предварительно, у дома сдетонировало взрывное устройство», — пишет автор поста. Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, находившаяся неподалеку. Ее экстренно госпитализировали с травмами ног и спины. На месте работают сотрудники спецслужб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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