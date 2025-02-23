У многоэтажки в Балаково произошел взрыв, есть пострадавшие

ЧП могло произойти из-за взрывного устройства (архивное фото)
У многоэтажного дома в Балаково (Саратовская область) произошел взрыв. ЧП, как сообщает telegram-канал Baza, случилось на набережной Леонова.
«Взрыв произошел рядом с домом на набережной Леонова. Предварительно, у дома сдетонировало взрывное устройство», — пишет автор поста. Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, находившаяся неподалеку. Ее экстренно госпитализировали с травмами ног и спины. На месте работают сотрудники спецслужб.
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