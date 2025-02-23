Бывшее руководство «Москонцерта» отделалось штрафом за махинации с премиями

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского и начальника хозяйственного отдела Владислава Любичева. Обоим фигурантам выписали штрафы, которые значительно меньше запрошенных гособвинением. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
«И хотя прокурор в прениях требовал для Максима Шатковского штраф в размере 700 тысяч рублей, суд назначил ему в десять раз меньше — 70 тысяч, а с учетом нахождения трех месяцев под стражей снизил сумму до 60 тысяч рублей», — сообщает «Коммерсантъ». Там также добавили, что вместо запрошенных 600 тысяч рублей Любичев получил штраф в размере 60 тысяч рублей, который был уменьшен до 50 тысяч.
Как установило следствие, с декабря 2022 по август 2023 года Шатковский через Любичева получал денежные средства от сотрудников «Москонцерта». По версии обвинения, подчиненные, рассчитывавшие на отгулы, свободный график или покровительство, делились с ним частью своих премий. Всего за этот период было передано около 923 тысяч рублей.
Однако в ходе расследования выяснилось, что деньги поступали не в личный карман Шатковского, а в неофициальный фонд, который использовался для покрытия текущих расходов организации, таких как уборка территории, ремонт сантехники и транспортные услуги. Сам Шатковский настаивал, что действовал в интересах учреждения, пытаясь решить проблему недофинансирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.