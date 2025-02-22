Американский нефтегазовый магнат заявил, что компании США не вернутся в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтедобывающая компания Exxon понесла убытки в размере 3,4 миллиарда долларов
Нефтедобывающая компания Exxon понесла убытки в размере 3,4 миллиарда долларов Фото:

Американские компании, занимающиеся добычей нефти, не планируют возобновлять свою деятельность в России. Основной причиной такого решения являются значительные убытки, понесенные этими компаниями в прошлом. Об этом заявил американский сланцевый магнат, основатель Continental Resources Гарольд Хамм. 

«Многие люди потеряли там кучу денег. Думаю, они не захотят туда (в Россию — прим. URA.RU) возвращаться», — заявил Хамм в интервью The Financial Times. Он отметил, что  на протяжении многих лет Россия оставалась сложной страной для ведения бизнеса и периоды мира здесь случались нечасто.

The Financial Times пишет, что компания Exxon понесла убытки в размере 3,4 миллиарда долларов, списав стоимость своей доли в проекте «Сахалин-1». Компания BP заявила о списании почти 25 миллиардов долларов, связанных с ее долей в «Роснефти» и других проектах. Также Shell списала пять миллиардов долларов своих российских активов в 2022 году. 

Начало переговоров между представителями США и России привело к усилению дискуссий о возможном возвращении американских компаний в Россию. Это может произойти в случае заключения мирного договора и ослабления санкций против России. Однако большинство экспертов считают, что американским нефтяным компаниям потребуется время для принятия решения об инвестициях после подписания мирного соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские компании, занимающиеся добычей нефти, не планируют возобновлять свою деятельность в России. Основной причиной такого решения являются значительные убытки, понесенные этими компаниями в прошлом. Об этом заявил американский сланцевый магнат, основатель Continental Resources Гарольд Хамм.  «Многие люди потеряли там кучу денег. Думаю, они не захотят туда (в Россию — прим. URA.RU) возвращаться», — заявил Хамм в интервью The Financial Times. Он отметил, что  на протяжении многих лет Россия оставалась сложной страной для ведения бизнеса и периоды мира здесь случались нечасто. The Financial Times пишет, что компания Exxon понесла убытки в размере 3,4 миллиарда долларов, списав стоимость своей доли в проекте «Сахалин-1». Компания BP заявила о списании почти 25 миллиардов долларов, связанных с ее долей в «Роснефти» и других проектах. Также Shell списала пять миллиардов долларов своих российских активов в 2022 году.  Начало переговоров между представителями США и России привело к усилению дискуссий о возможном возвращении американских компаний в Россию. Это может произойти в случае заключения мирного договора и ослабления санкций против России. Однако большинство экспертов считают, что американским нефтяным компаниям потребуется время для принятия решения об инвестициях после подписания мирного соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...