Один из двигателей самолета авиакомпании Nordwind, приземлившегося в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, перед объявлением о необходимости экстренной посадки стал издавать «ненормальные» звуки. Об этом рассказал пассажир лайнера Сергей Федин.
«Когда к Норвегии подлетали, левый двигатель начал издавать ненормальные звуки. После этого самолет развернулся и полетел обратно», — передает «Пятый канал» слова пассажира. За полтора часа до посадки было объявлено о том, что из-за технических неполадок самолету потребуется экстренно сесть в Санкт-Петербурге, уточнил Федин.
По словам пассажира, на борту не наблюдалось паники, все оставались спокойными. По прибытии за самолетом уже следили экстренные службы, включая пожарных и медицинский персонал.
Ранее самолет авиакомпании Nordwind совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково после того, как был зафиксирован отказ одного из двигателей. На борту находились 434 пассажира, включая 25 детей. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы после посадки, передает МК.
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