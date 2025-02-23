Пассажир самолета, экстренно севшего в Питере из-за отказа двигателя, рассказал, как все происходило. Видео

Пассажир рейса Nordwind в Пулково доложил о «ненормальных» звуках двигателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир рассказал, что во время экстренной посадки на борту сохранялось спокойствие
Пассажир рассказал, что во время экстренной посадки на борту сохранялось спокойствие Фото:

Один из двигателей самолета авиакомпании Nordwind, приземлившегося в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, перед объявлением о необходимости экстренной посадки стал издавать «ненормальные» звуки. Об этом рассказал пассажир лайнера Сергей Федин.

«Когда к Норвегии подлетали, левый двигатель начал издавать ненормальные звуки. После этого самолет развернулся и полетел обратно», — передает «Пятый канал» слова пассажира. За полтора часа до посадки было объявлено о том, что из-за технических неполадок самолету потребуется экстренно сесть в Санкт-Петербурге, уточнил Федин.

По словам пассажира, на борту не наблюдалось паники, все оставались спокойными. По прибытии за самолетом уже следили экстренные службы, включая пожарных и медицинский персонал.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково после того, как был зафиксирован отказ одного из двигателей. На борту находились 434 пассажира, включая 25 детей. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы после посадки, передает МК.

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Один из двигателей самолета авиакомпании Nordwind, приземлившегося в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, перед объявлением о необходимости экстренной посадки стал издавать «ненормальные» звуки. Об этом рассказал пассажир лайнера Сергей Федин. «Когда к Норвегии подлетали, левый двигатель начал издавать ненормальные звуки. После этого самолет развернулся и полетел обратно», — передает «Пятый канал» слова пассажира. За полтора часа до посадки было объявлено о том, что из-за технических неполадок самолету потребуется экстренно сесть в Санкт-Петербурге, уточнил Федин. По словам пассажира, на борту не наблюдалось паники, все оставались спокойными. По прибытии за самолетом уже следили экстренные службы, включая пожарных и медицинский персонал. Ранее самолет авиакомпании Nordwind совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково после того, как был зафиксирован отказ одного из двигателей. На борту находились 434 пассажира, включая 25 детей. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы после посадки, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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