На Украине анонсировали второй раунд переговоров с США

Ермак: следующий раунд переговоров Украины с США состоится 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ермак не рассказал, что именно будет обсуждаться на переговорах с США
Ермак не рассказал, что именно будет обсуждаться на переговорах с США Фото:

Сегодня, 23 февраля, состоится второй раунд переговоров с участием представителей из Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. 

«Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами. <...> У нас уже через 20 минут начнется этот разговор», — заявил Ермак, объяснив свой скорый уход с  форума «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского. 

Ермак не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах. Отвечая на вопрос о договоренности с США по ископаемым, глава офиса Зеленского отметил, что диалог все еще продолжается.

Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подтвердил, что на следующей неделе в Киеве стартуют переговоры между Украиной и Соединенными Штатами касательно соглашения в сфере добычи полезных ископаемых. Он подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для успешного сотрудничества в этом направлении, передает «Царьград».

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Сегодня, 23 февраля, состоится второй раунд переговоров с участием представителей из Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.  «Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами. <...> У нас уже через 20 минут начнется этот разговор», — заявил Ермак, объяснив свой скорый уход с  форума «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского.  Ермак не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах. Отвечая на вопрос о договоренности с США по ископаемым, глава офиса Зеленского отметил, что диалог все еще продолжается. Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подтвердил, что на следующей неделе в Киеве стартуют переговоры между Украиной и Соединенными Штатами касательно соглашения в сфере добычи полезных ископаемых. Он подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для успешного сотрудничества в этом направлении, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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