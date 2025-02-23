На Украине анонсировали второй раунд переговоров с США

Сегодня, 23 февраля, состоится второй раунд переговоров с участием представителей из Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами. <...> У нас уже через 20 минут начнется этот разговор», — заявил Ермак, объяснив свой скорый уход с форума «Украина.Год 2025». Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Ермак не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах. Отвечая на вопрос о договоренности с США по ископаемым, глава офиса Зеленского отметил, что диалог все еще продолжается.
Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подтвердил, что на следующей неделе в Киеве стартуют переговоры между Украиной и Соединенными Штатами касательно соглашения в сфере добычи полезных ископаемых. Он подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для успешного сотрудничества в этом направлении, передает «Царьград».
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