В Apple пообещали исправить ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ошибка возникает из-за проблем «фонетическим совпадением слов», утверждает корпорация
Ошибка возникает из-за проблем «фонетическим совпадением слов», утверждает корпорация Фото:

Компания Apple исправит техническую ошибку на своих устройствах, при голосовом вводе слова racist (расист, — прим. ред.) на которых возникает фамилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Variety.

«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции „Диктовка“. Сегодня мы выпускаем исправление», — цитирует издание сообщение компании. 

Производитель добавил, что ошибка происходит из-за «фонетического совпадения слов». Впервые информацией о ней пользователи поделились в соцсети TikTok.

Ранее президента США Трампа уже обвиняли в расизме на фоне его политики, направленной на борьбу с мигрантами. Мнения по этому поводу разделились: одна часть людей считает это неприемлемым, а вторая — что президент защищает народ Америки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Apple исправит техническую ошибку на своих устройствах, при голосовом вводе слова racist (расист, — прим. ред.) на которых возникает фамилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Variety. «Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции „Диктовка“. Сегодня мы выпускаем исправление», — цитирует издание сообщение компании.  Производитель добавил, что ошибка происходит из-за «фонетического совпадения слов». Впервые информацией о ней пользователи поделились в соцсети TikTok. Ранее президента США Трампа уже обвиняли в расизме на фоне его политики, направленной на борьбу с мигрантами. Мнения по этому поводу разделились: одна часть людей считает это неприемлемым, а вторая — что президент защищает народ Америки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...