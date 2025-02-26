В Apple пообещали исправить ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»

Компания Apple исправит техническую ошибку на своих устройствах, при голосовом вводе слова racist (расист, — прим. ред.) на которых возникает фамилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Variety.
«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции „Диктовка“. Сегодня мы выпускаем исправление», — цитирует издание сообщение компании.
Производитель добавил, что ошибка происходит из-за «фонетического совпадения слов». Впервые информацией о ней пользователи поделились в соцсети TikTok.
Ранее президента США Трампа уже обвиняли в расизме на фоне его политики, направленной на борьбу с мигрантами. Мнения по этому поводу разделились: одна часть людей считает это неприемлемым, а вторая — что президент защищает народ Америки.
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