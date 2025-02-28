Минстрой прописал новые стандарты к отделке квартир в новостройках

С марта текущего года в России введены изменения в требования к отделке квартир в новостройках. Теперь застройщики могут определять собственные стандарты качества работ, которые должны соответствовать минимальным требованиям, установленным Минстроем РФ. Это касается поклейки обоев, укладки ламината и других видов отделочных работ.
«Минимальные требования к результату производства работ по устройству напольных покрытий... Минимальные требования к результату производства работ по отделке потолков...» — так называются пункты в приказе Минстроя. Текст опубликован на официальном сайте правовых актов.
Ведомство установило конкретные нормы, которым должна отвечать отделка. Например, для оштукатуренных стен допускается отклонение от вертикали на один сантиметр при высоте потолков до трех метров. Также предусмотрены требования к облицовке плиткой, наличию зазоров между плинтусами и покрытием стен и пола, которые не должны превышать четыре миллиметра.
Изменения были введены для упрощения процесса контроля качества отделочных работ, так как ранее существующие технические регламенты были разбросаны по различным документам и вызывали трудности у дольщиков при их вычленении. Новые стандарты будут действовать в течение шести лет.
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